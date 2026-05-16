Трое военных из Волгоградской области объявлены убитыми в боях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Камышинском районе переданы награды близким трех военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1782 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1779 бойцов из Волгоградской области. В тот день власти сообщили, что в боевых действиях убит Дмитрий Залевский из Камышинского района.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В администрации Камышинского района переданы награды родственникам трёх убитых участников военной операции, отчиталась в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми сержант Дмитрий Ансимов, рядовой Александр Джураев и гвардии сержант Максим Еременко. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1782 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что батальон не осуществлял выплаты в связи с гибелью ее мужа.