01:57, 16 мая 2026

Назначение Нагавкину психотропного лекарства обеспокоило его родных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину в ШИЗО дают психотропные лекарства, это вызвало обеспокоенность его близки. Врач-психотерапевт назвал препарат, который дают Нагавкину, безопасным.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня 2024 года суд в Волгоградской области признал Игоря Нагавкина виновным в дезорганизации работы следственного изолятора и приговорил его к двум годам условного срока. Правозащитник сообщил, что намерен добиваться признания своей невиновности. 29 июля 2024 года Нагавкин обжаловал приговор по делу о дезорганизации работы следственного изолятора. Волгоградский областной суд постановил отменить приговор Ленинского районного суда и назначить реальный срок лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года. 4 апреля адвокат Нагавкина подал жалобу в Верховный суд России.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжаловала вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находился в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности дела собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина"

Правозащитник Игорь Нагавкин, отбывающий двухлетний срок в колонии общего режима города Камышина, сообщил в письме родственникам о том, что с 4 мая он помещен на 15 суток в ШИЗО. Причину наказания он в письме не назвал. Также он сообщил родным о том, что в ШИЗО ему дают лекарство, которое обеспокоило его сестру Наталью Шишлину.

«Мы боимся, что его там пичкают психотропными лекарствами (назвала лекарство). Сумасшедшим хотят сделать», - заявила Наталья Шишлина корреспонденту «Кавказского узла».

Врач-психотерапевт на условия анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение об упомянутом лекарстве. Он отметил, что у терапевта есть юридические и медицинские основания назначать его. Кроме психических расстройств, его назначают также в случае выявленных болезней - невралгии, болевого синдрома или эпилепсии. «(Препарат) не входит в список наркотических средств или психотропных веществ, подлежащих строгому предметно-количественному учету, но является рецептурным препаратом. В колонии любой оборот медикаментов строго регламентирован внутренним приказом по медсанчасти. Если назначение произошло без объяснения причин, пациент имеет право уточнить у врача, по какому именно показанию (из утвержденной инструкции к препарату) ему назначено данное средство», - пояснил врач.

Эксперт указал на то, что измененное сознание данный препарат не вызывает. Возможны побочные действия в виде заторможенности и сонливости. «В основном он (препарат) используется при лечении болей при воспалении троичного нерва. Это назначают неврологи. Также они назначают этот препарат при лечении эпилепсии. Препарат многофункциональный. Используется и в психиатрии для того, чтобы убирать колебания настроения, когда учащаются перепады настроения. В общем для каких-то карательных целей он не может использоваться», - успокоил родственников Игоря специалист.

В письме родственникам Нагавкин никаких жалоб не высказывает, причину помещения его в ШИЗО не называет. Просит связаться с адвокатом Валерием Шухардиным по вопросу подачи жалоб в Верховный суд. «Чтобы он (Шухардин) отправил мне решение ВС. Я хочу подать кассацию на смягчение приговора по болезни (назвал свою болезнь) и на провокацию преступления по п. з ч. 1 ст. 61 УК РФ (обстоятельства, смягчающие наказание). И еще скажите ему, что я просил какой-нибудь образец подачи жалобы в Конституционный суд РФ… Адвокат мне сюда пока не нужен», - написал в письме Игорь.

«Иногда ШИЗО полезно. Я все кассации успел написать в тишине», - заключил он свое послание.

«Причина помещения моего подзащитного в ШИЗО мне неизвестна. По Верховному суду - все пока остается без изменений», - кратко сообщил корреспонденту адвокат Нагавкина Валерий Шухардин.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

