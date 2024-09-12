Апелляционный суд ужесточил наказание Игорю Нагавкину

12 сентября 2024, 20:25

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Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, заменил правозащитнику Игорю Нагавкину условный двухлетний срок лишения свободы в колонии-поселении на реальный. Нагавкин считает решение суда несправедливым и намерен оспорить его в кассационной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура Ленинского района обжаловала приговор в отношении правозащитника Игоря Нагавкина, назвав его "чрезвычайно мягким". Надзорный орган попросил облсуд назначить Нагавкину наказание в виде лишения свободы сроком в два года с отбыванием в колонии-поселении. Нагавкин также обжаловал приговор. 26 июня Игорь Нагавкин был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО-5 города Ленинска во время инцидента 15 мая 2023 года. Тогда правозащитника поместили в камеру к обвиняемым по статье о сексуальных действиях с несовершеннолетними. Он выразил свой протест разгромом мебели в камере и словесной перепалкой с надзирателями. Те посчитали слова Нагавкина в свой адрес угрозой для их жизни и здоровья.

Правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области Игорь Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Поводом для начала правозащитной деятельности послужила смерть его брата в тюремной больнице, где тот оказался по подозрению в сбыте наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Сегодня в Волгоградском областном суде начались слушания по оспариванию приговора Ленинского районного суда, обвинившего правозащитника Игоря Нагавкина в дезорганизации работы СИЗО города Ленинска в мае 2023 года. В зале областного суда присутствовали Игорь Нагавкин и сотрудница областной прокуратуры Горбунова. Поддерживал Нагавкина его друг. От услуг адвоката Игорь отказался. Вел процесс судья Василий Боховко. Материалы дела к нему поступили 16 августа. Судья Боховко зачитал апелляционные жалобы Нагавкина и прокуратуры.

Нагавкин во время своего выступления сообщил, что 15 мая 2023 года руководство изолятора совершило против него провокационные действия, поместив его в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В тот день Игорь заявил деятельный протест, разметав по камере мебель и сломав унитаз и камеру наблюдения. В ходе следственных действий эксперт-лингвист полиции пришла к выводу о том, что во время инцидента Нагавкин угрожал жизни и здоровью сотрудников изолятора.

В апелляционном заявлении Нагавкин отметил непрофессионализм и субъективизм эксперта. Он также перечислил ряд процессуальных нарушений, допущенных ею и ее руководством. Эти нарушения, по мнению заявителя, "ставят крест на доводах экспертизы" и являются необоснованными и не подлежащими рассмотрению в суде.

Нагавкин подал ходатайство о назначении повторной лингвистической экспертизы с привлечением, помимо нового лингвиста, иных специалистов — фоноскописта и психолога. Судья отклонила это ходатайство. Также была зачитана встречная жалоба прокуратуры. Прокурор Горбунова подытожила ее доводы — результаты лингвистической экспертизы законны и обоснованы, процессуальные нарушения, допущенные экспертом и ее руководством, несущественны. Сторона обвинения считает справедливым назначить Нагавкину реальный срок лишения свободы.

Суд моих доводов не слышит. Прокуратура моих доводов не слышит

Игорь Нагавкин попросил суд не проводить прения, так как посчитал их бессмысленными. "Смысла нет в этих прениях. Суд моих доводов не слышит. Прокуратура моих доводов не слышит. Общение веду с глухими", - пояснил позже корреспонденту "Кавказского узла" свою просьбу Игорь Нагавкин.

Судья Василий Боховко удалился в совещательную комнату и спустя 20 минут озвучил свое решение: отменить приговор Ленинского районного суда и назначить Игорю Нагавкину реальный срок лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года.

"У меня нету слов", - высказался по поводу решения судьи Василия Боховко Игорь Нагавкин.

Игорь сообщил корреспонденту, что ему предписано явиться в орган судебно-исполнительной системы по месту жительства. Там (или в Ленинском районном суде) ему определят место отбывания наказания. Сейчас Нагавкин не знает, в какую колонию-поселение его определят. Известно лишь, что это учреждение находится на территории Волгоградской области.

"Буду обжаловать это решение в кассационной инстанции. Подумаю, буду ли нанимать адвоката", - сказал Игорь на выходе из суда.

Судьи свободны в своих решениях только в случае, если в ходе процесса прокурорский работник произносит волшебную фразу - "на усмотрение суда"

"Это, действительно, уже беспредел. Видно, что прокуратура не сдается, не хочет признавать свои ошибки, не слышат доводы Игоря Нагавкина", - сказал журналисту исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных" (фонд "В защиту прав заключенных" признан иностранным агентом) Валентин Богдан.

Валентин отметил негативную тенденцию в работе российской прокуратуры. Если судья выносит оправдательный приговор, то прокуратура позже начинает искать на него компромат, "заводит досье" и зачастую "рано или поздно заводит дело о коррупции судьи". "Поэтому судьи часто выносят свои решения с оглядкой на прокуратуру. Судьи свободны в своих решениях только в случае, если в ходе процесса прокурорский работник произносит волшебную фразу - "на усмотрение суда". Этот надзорный орган сильно влияет на позиции не только судей, но и полиции и Следственного комитета", - подчеркнул российскую особенность надзорной деятельности Валентин Богдан.

"Мы обсудим с коллегами, как мы будем помогать Игорю Нагавкину. Скорее всего, поможем ему нанять адвоката, чтобы продолжить борьбу в кассационном суде, а если понадобится, то и в Верховном суде", - сказал Валентин Богдан.

Юрист Сергей Иващенко, комментируя отказ суда провести повторную лингвистическую экспертизу по делу Игоря Нагавкина, отметил, что судья вправе отказывать в удовлетворении ходатайств участников процесса, "какими бы убедительными они ни были". "Все, что может сделать Игорь Нагавкин в этом случае — обжаловать этот отказ в суде высшей инстанции", — пояснил Сергей Иващенко.

Сам процесс против правозащитника Игоря Нагавкина Сергей Иващенко назвал заказным, и "этот заказ шит белыми нитками".

"Прокуратура решила посадить правозащитника, и она применила весь свой инструментарий давления на суд, а возможно, ранее и на следствие, чтобы Нагавкин получил реальный срок лишения свободы. Надзорный орган превратился в орган репрессивный. В связи с этим говорить о соблюдении законности в нашем государстве не приходится", - возмутился юрист.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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