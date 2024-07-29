Правозащитник Нагавкин обжаловал приговор по делу о дезорганизации работы изолятора

29 июля 2024, 21:51

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Правозащитник Игорь Нагавкин обжаловал приговор Ленинского районного суда Волгоградской области по делу о дезорганизации работы следственного изолятора, назвав условный срок необоснованным и незаконным. В апелляционной жалобе Нагавкин указал на допущенные судом нарушения и потребовал отменить приговор.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура Ленинского района обжаловала приговор в отношении правозащитника Игоря Нагавкина, назвав его "чрезвычайно мягким". Надзорный орган попросил облсуд назначить Нагавкину наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в колонии-поселении. 26 июня Игорь Нагавкин был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО-5 города Ленинска во время инцидента 15 мая 2023 года. Тогда правозащитника поместили в камеру к обвиняемым по статье о сексуальных действиях с несовершеннолетними. Он выразил свой протест разгромом мебели в камере и словесной перепалкой с надзирателями. Те посчитали слова Нагавкина в свой адрес угрозой для их жизни и здоровья.

Правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области Игорь Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Поводом для начала правозащитной деятельности послужила смерть его брата в тюремной больнице, где тот оказался по подозрению в сбыте наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузке комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Правозащитник Игорь Нагавкин 29 июля обжаловал в апелляционной инстанции приговор Ленинского районного суда. Он считает, что решение суда "незаконно и необоснованно" и подлежит отмене. "А уголовное дело нужно прекратить из-за отсутствия состава преступления", - написал в апелляционной жалобе Нагавкин.

Игорь Нагавкин в своём заявлении перечислил основные нарушения, допущенные следствием и судом первой инстанции. Всего их 13 - ущемление его права на защиту и нарушение процессуального закона при производстве по заведенному уголовному делу. Ранее эти доводы Нагавкин излагал в ходе судебного процесса.

В частности, осужденный сообщил о нарушениях уголовно-процессуального кодекса при проведении лингвистической экспертизы (эксперт не была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний, ей не были разъяснены ее права и обязанности). По мнению Игоря, эксперт Юлия Новак "дала юридическую правовую оценку" его действиям. А это недопустимо, так как тем самым эксперт "взяла на себя полномочия следователя и прокурора". Осужденный считает, что Новак субъективно провела исследование, намеренно проигнорировав важные части произнесенной им речи. В то же время Новак "вышла за рамки своей компетенции и положила в основу заключения эксперта отдельно взятое выражение (фразеологизм), которое не произносил обвиняемый Нагавкин И.Б., что подтверждается видеозаписью и ее стенограммой", - сообщил в жалобе заявитель.

"Эксперт, прокурор, судья додумали смысл моих выражений, сказанных мною сотрудникам СИЗО во время инцидента. Они додумали последствия, которые могли якобы последовать за моими словами. Все это отражено в приговоре от 26 июня. Это высшая степень субъективизма и некомпетентности. Это не правосудие, а полный беспредел и отсутствие закона на территории Ленинского района Волгоградской области", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

Нагавкин сообщил о нарушениях, связанных с исследованием видеозаписи инцидента во время предварительного следствия и в ходе судебных разбирательств. Так, не был установлен и изучен источник видеозаписи и сама видеозапись на предмет ее монтажа. Не было установлено, когда видеорегистратор проходил проверку, кому именно он выдавался. Не проводилось изучение журнала регистрации посетителей следственного изолятора в день, когда проводились допросы свидетелей (14 сентября 2023 года). А это, по мнению Нагавкина, ставит под сомнение все эти показания.

Игорь считает, что некоторые протоколы допросов свидетелей были сфальсифицированы следствием. Нагавкин также указал на показания свидетеля, на основе которых и строится обвинение против него. Тот заявил, что в рапорте стоит не его подпись и в следственных действиях он не участвовал. Осужденный заявил судьям апелляционной инстанции, что судья Сулохина проявила заинтересованность в исходе дела и необъективность при проведении исследования доказательств, представленных на процессе сторонами защиты и обвинения. "Я невиновен. В суде это было доказано. Судья Сулохина доводов защиты не услышала. Все, что написала в своем апелляционном определении прокуратура, считаю абсурдным. Их доводы я уже не раз комментировал. Они поставили перед собой задачу заключить меня под стражу и делают для этого все, что могут. Буду доказывать свою невиновность в областном суде. По поводу адвоката пока не решил, буду ли к его помощи обращаться. Надо будет, дойду до кассационной инстанции", - сказал корреспонденту Игорь Нагавкин.

Юрист Сергей Иващенко отслеживает процессы в отношении правозащитника Игоря Нагавкина. Ранее он отмечал, что считает доводы прокуратуры в оспаривании приговора Нагавкину "неприемлемыми, так как инцидент, в ходе которого Нагавкин общался с потерпевшими сотрудниками СИЗО, носил со стороны руководства изолятора явно провокационный характер".

Юрист отметил, что сторона обвинения не смогла доказать наличие угроз в словах Нагавкина во время инцидента 15 мая 2023 года. Сославшись на часть 1 статьи 389.4 Уголовно-процессуального кодекса РФ, юрист пояснил, что апелляционные жалобы и представления на приговоры судов первой инстанции могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления приговоров. "Согласно статье 389.10. (Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции) УПК РФ, рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато областным судом не позднее 30 суток с момента получения ими жалобы", - пояснил Сергей Иващенко.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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