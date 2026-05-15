Кавказский узел

09:16, 15 мая 2026

Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

Артур Туаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 587 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 586 бойцов из Северной Осетии.

Уроженец Пригородного района Артур Туаев, 1978 года рождения, убит в зоне СВО, сообщила сегодня администрация района в своем Telegram-канале, озвучив дату и место прощания с погибшим.

Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 587 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Пригородного района стало известно 3 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Казбек Токмаев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

