Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Артур Туаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 587 бойцов из Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", к 8 мая власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 586 бойцов из Северной Осетии.
Уроженец Пригородного района Артур Туаев, 1978 года рождения, убит в зоне СВО, сообщила сегодня администрация района в своем Telegram-канале, озвучив дату и место прощания с погибшим.
Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 587 бойцов из Северной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее о смерти участника СВО из Пригородного района стало известно 3 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Казбек Токмаев.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
