19:37, 14 мая 2026

Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии за убийство туриста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменения приговор Верховного суда Карачаево-Черкесии Абдуллаху Бостанову, осужденному на 12 лет за убийство туриста в 2022 году.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля 2026 года Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил Бостанова к 12 годам колонии строгого режима за совершенное в 2022 году убийство туриста из Москвы. 

По версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля 2022 года остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, раненый умер по пути больницу. По неофициальным данным, турист сходил по нужде на обочине дороги, это не понравилось местным жителям, что и стало причиной конфликта. 17 февраля 2022 года следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова. 18 февраля Бостанов позвонил в отдел внутренних дел и признался в убийстве. Он заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам убитого. В середине 2023 года подозреваемый был найден в Белоруссии.

Судом установлено, что 16 февраля 2022 года группа жителей Москвы по пути в поселок Архыз остановилась рядом со станицей Кардоникской. В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры осужденный ударил потерпевшего ножом в живот, он умер в реанимационном отделении "Зеленчукская центральная районная больница", сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Ранее Верховным судом Карачаево-Черкесии в отношении Бостанова был вынесен приговор. Он был признан виновным в убийстве, совершенное из хулиганских побуждений . Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

"Апелляционной инстанцией 14 мая 2026 года приговор оставлен без изменения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в Карачаево-Черкесии есть негласный свод правил поведения, которому должны следовать как местные жители, так и туристы, но отклонение от него не может грозить убийством, заявили экскурсоводы. Убийство туриста под Архызом является исключительным случаем, который связан с ростом преступности в обществе, и не имеет отношения к традициям, указали комментаторы в соцсетях.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

