Житель Карачаево-Черкесии получил срок за убийство туриста

Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил жителя республики к 12 годам колонии строгого режима за совершенное в 2022 году убийство туриста из Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля 2022 года следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. 18 февраля Бостанов позвонил в отдел внутренних дел и признался в убийстве. Он заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам убитого.

По версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля 2022 года остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, раненый умер по пути больницу. По неофициальным данным, турист сходил по нужде на обочине дороги, это не понравилось местным жителям, что и стало причиной конфликта. Позже Бостанов позвонил в полицию и сознался в убийстве, а второй местный житель, который участвовал в драке, сам пришел в полицию. Бостанов был объявлен в федеральный розыск, а в середине 2023 года подозреваемый был найден в Белоруссии.

Суд установил, что 16 февраля 2022 года группа жителей Москвы по пути из аэропорта Минеральных Вод в поселок Архыз сделала вынужденную остановку на участке местности рядом со станицей Кардоникской. В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подсудимый ударил потерпевшего ножом в живот, он умер по пути в центральную районную больницу, сообщило 2 февраля агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

"Он признан виновным в убийстве, совершенное из хулиганских побуждений 1 . С учетом позиции государственного обвинителя на основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве не уточнили, признал ли обвиняемый свою вину.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда Карачаево-Черкесии, дело Абдуллаха Бостанова рассматривалось с июня 2024 года. Сегодня, 2 февраля, состоялось очередное заседание по делу. Информация о постановленном приговоре, по состоянию на 22.20 мск сегодня, в карточку не внесена.

"Кавказский узел" также писал, что в Карачаево-Черкесии есть негласный свод правил поведения, которому должны следовать как местные жители, так и туристы, но отклонение от него не может грозить убийством, заявили экскурсоводы. Убийство туриста под Архызом является исключительным случаем, который связан с ростом преступности в обществе, и не имеет отношения к традициям, указали комментаторы в соцсетях.