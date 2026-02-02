Военный из Волгоградской области убит на Украине

Артем Янкин из Камышина убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1659 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1658 бойцов из Волгоградской области.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В военной операции убит Артем Янкин из Камышина, сообщила сегодня администрация города в Telegram-канале. Подробностей биографии и смерти военного администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1659 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 29 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Янюшкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.