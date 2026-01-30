Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России

Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8504 бойцов с юга России: 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 30 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8557 бойцов с юга России: 4213 - из СКФО и 4344 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1787. Также подтверждена смерть 905 бойцов из Ставропольского края, 540 - из Северной Осетии, 363 - из Кабардино-Балкарии 1 , 258 - из Чечни 2 , 180 - из Карачаево-Черкесии и 180 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1648) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 840 боец из Ростовской области, 828 - из Краснодарского края, 683 - из Астраханской области, 209 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

