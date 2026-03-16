11:58, 16 марта 2026

Микаутадзе осужден на длительный срок вопреки доводам о невиновности

Ромео Микаутадзе. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе, признав его виновным в злоупотреблении положением и легализации незаконных доходов. Приговор вынесен вопреки аргументам защиты о невиновности подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", бывший замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе в заключительной речи в суде заявил, что не считает себя виновным, но готов заключить процессуальное соглашение, признать "несуществующее преступление" и возместить "несуществующий ущерб", чтобы дело было быстро завершено.

По версии следствия, в 2017-2024 годах Микаутадзе использовал служебное положение в личных интересах: "предоставлял отдельным лицам преимущества в энергетике" в обмен на доли в компаниях, оформленные на подставных лиц. Кроме того, по версии следователей, чиновник заключал фиктивные трудовые договоры, получал доходы, которые не декларировал, и легализовал их через подставных лиц и "сомнительные сделки".

Тбилисский горсуд признал Ромео Микаутадзе виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил к 10 годам лишения свободы. Кроме того, экс-чиновнику запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Также у Микаутадзе конфисковано имущество: дома в Испании и Грузии, три автомобиля, принадлежащие ему и его супруге, а также 15-процентная доля в "НахидурГЭС".

Ни Ромео Микаутадзе, ни члены его семьи не присутствовали на оглашении приговора, пишет агентство.

Напомним, Ромео Микаутадзе был арестован в июне 2025 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари. Ему грозило от 9 до 12 лет тюрьмы. Микаутадзе отвергает обвинения, заявил адвокат.

Защита указывала, что еще до поступления на госслужбу Микаутадзе много лет занимался предпринимательством и накопил "солидное имущество", происхождение которого можно обосновать. При этом регистрация имущества на третьих лиц не является преступлением, особенно если речь идет о совместной семейной собственности, отмечал адвокат.

Здание парламента Грузии. Фото Обнародовано расследование о коррупционных доходах функционеров "Грузинской мечты"

Задержание Ромео Микаутадзе не связано с антикоррупционной борьбой, это следствие внутрикланового конфликта в правящей партии, заявил в июне 2025 года один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Саникидзе.

"Арест Ромео Микаутадзе не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Это был человек, который в пору премьерства [Ираклия] Гарибашвили был главным казначеем "черной кассы", и, похоже, что [действующий премьер-министр Ираклий] Кобахидзе хочет переложить украденные у народа деньги из одного кармана в другой. Это внутриклановое противостояние", - указал он.

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
