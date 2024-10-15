Обнародовано расследование о коррупционных доходах функционеров "Грузинской мечты"

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206 возможных коррупционных сделок в высших эшелонах власти Грузии выявлены по результатам журналистского расследования, в них фигурирует 201 представитель власти - 16 судей, 37 депутатов парламента, 32 члена правительства и 61 сотрудник муниципалитета, указано в исследовании неправительственной организации.

Как писал "Кавказский узел", после того как в ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека. После этого правительство Грузии разработало план действий по деолигархизации в стране, который касался таких направлений как борьба с коррупцией; прозрачность государственных закупок; конкурентная политика; правовая система; борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма; мониторинг финансовой деятельности политических партий и усиление плюрализма мнений в СМИ. При этом 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ушел в отставку. Аналитики предположили, что это решение на фоне предстоящих парламентских выборов может быть связано с обнародованными журналистскими расследованиями о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства.

Отношения стран Запада и Грузии стали ухудшаться после того, как власти Грузии приняли так называемый закон об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс вступления страны в объединение, а также заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки военных.

Исследование о возможной коррупции в Грузии на высоком уровне обнародовано сегодня. Зафиксировано 206 случаев возможной коррупционных сделок, в которых фигурирует 201 чиновник высокого уровня, среди которых – 16 судей, 37 депутатов парламента, 32 члена правительства и 61 сотрудник муниципалитета, следует из отчета одной из неправительственных организаций.

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе перемещается на автомобиле стоимостью 400 тысяч евро. Эту информацию подтвердил глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, сообщивший, что автомобиль обслуживает высокопоставленных иностранных гостей и в случае необходимости премьер-министра.

По данным журналистского расследования, Чубинидзе имеет рыбный бизнес в регионе Кахети. Часть земли фиктивно оформлена на сотрудника спецслужбы госохраны Георгия Махароблишвили, а на самом деле принадлежит Чубинидзе. В беседе с журналистом Чубинидзе подтвердил, что Махароблишвили - его доверенное лицо и получает доход от бизнеса.

Журналистское расследование выявило коллекцию часов мэра Тбилиси Кахи Каладзе, стоимость которых превышает несколько миллионов лари и которые не указаны ни в одной декларации, заполненной чиновником. В декларации не упоминаются и дорогие аксессуары, принадлежавшие его жене.

Зять депутата парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» выиграл тендеры на строительство и восстановление детских садов, бюджет которых несколько миллионов долларов . Работы при этом не были завершены в назначенный срок.

По данным журналистского расследования, активы заместителя председателя Верховного суда Георгия Микаутадзе оцениваются в миллионы. Стоимость имущества Микаутадзе превышает его официальный доход. Микутадзе указал в своей декларации, что мать передала ему 150 тысяч долларов в 2022-2023 годах. Как выяснилось, представленная судьей справка, которая должна подтвердить доходы, полученные его матерью от конкретной компании, не соответствует официальным финансовым отчетам этой же компании.

В Аджарии компании бизнесменов, финансирующих «Грузинскую мечту», получили 556 090 031 лари (204,4 миллиона долларов) и разрешение на строительство свыше чем на трех миллионов квадратных метров. Например, за последние 12 лет компании представителя "Грузинской мечты", бизнесмена Георгия Чкония получили госзакупки на сумму более 457 миллионов лари (168 миллионов долларов), в том числе до 300 миллионов лари (110,2 миллиона долларов) в условиях дисквалификации конкурентов и упрощения закупок. В общей сложности правящая партия получила более 1,5 миллиона лари (551 тысяча долларов) в виде пожертвований от Чкония и связанных с ним лиц.

Журналистское расследование раскрывает схему правительства по использованию партийных активов «Грузинской мечты» в регионах Кутаиси, Боржоми, Ахалцихе и Гори. Журналисты расшифровали схему трудоустройства активистов правящей партии в различные муниципальные юридические лица, на что из бюджета тратятся миллионы лари.

Авторы исследования отметили, что ситуация в Грузии характеризуется, с одной стороны, впечатляюще низким уровнем мелкой коррупции и, в то же время, практически полной безнаказанностью коррупции на высшем уровне. При этом сообщения о коррупции в высших эшелонах власти игнорируют прокуратура и Служба государственной безопасности, несмотря на то, что законодательство предусматривает проведение расследования по таким обращениям.

"Кавказский узел" также писал, что парламентская предвыборная кампания в Грузии переросла в референдум по определению внешнеполитического курса страны - от результатов зависит, продолжит Грузия евроинтеграцию или пойдет на сближение с Россией. На этом фоне участники кампании ведут себя пассивно, указали грузинские аналитики.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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