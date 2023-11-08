Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза

08 ноября 2023, 19:22

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Предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза порекомендовала сегодня Еврокомиссия, указав на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, среди которых деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека. Премьер-министр Грузии указал на заслуги "Грузинской мечты" и олигарха Бидзины Иванишвили на пути к евроинтеграции, а оппозиция раскритиковала правящую партию.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей. 2 ноября 169 неправительственных организаций обратились к Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата, а 7 ноября об этом попросили деятели культуры Грузии.

Еврокомиссия дает рекомендацию предоставить Грузии статус кандидата в ЕС – с оговоркой о необходимости в будущем предпринять шаги по реформированию, об этом написала сегодня в своем микроблоге X президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия на своем сайте опубликовала сегодня доклад о расширении Союза, в котором рекомендовала Тбилиси реализовать реформы по девяти приоритетным направлениям.

В частности, Грузии рекомендовано: 1. обратить внимание на борьбу с дезинформацией и манипулирование иностранной информацией об Евросоюзе и европейских ценностях; 2. повысить уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС; 3. решить проблему политической поляризации; 4. обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно на выборах 2024 года, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы; 5. улучшить осуществление парламентского надзора, особенно за службами безопасности; обеспечить институциональную независимость и беспристрастность ключевых институтов, в частности, Центральной избирательной администрации, Национального банка и Национальной комиссии по коммуникациям; 6. завершить и реализовать целостную и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры; полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии. 7. обеспечить эффективность, институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; в рамках инклюзивного процесса выполнить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся этих органов. 8. улучшить текущий план действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии; 9. улучшить защиту прав человека, в том числе обеспечение свободы собраний и выражения мнений; расследовать случаи насилия в отношении уязвимых групп, работников СМИ и активистов, привлечь к ответственности организаторов и виновников насилия; консультироваться и взаимодействовать с гражданским обществом, следует из доклада, который размещен на сайте Еврокомиссии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала рекомендацию Евросоюза дать Грузии статус кандидата. “Я радуюсь вместе с народом и приветствую положительную рекомендацию Еврокомиссии. Как президент более чем когда либо я продолжу роль проевропейского лидера, продвигая и продолжая необходимые реформы”, заявила она на своем сайте.

16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Парламент не смог объявить импичмент президенту, за это решение проголосовали 86 депутатов.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства заявил о заслугах "Грузинской мечты" на пути к евроинтеграции. "Если какая-то власть и правитель сделали что-то ощутимое на пути к европейской интеграции, то это "Грузинская мечта". Это и Соглашение об ассоциации, и свободная торговля, и безвизовый режим, и европейская перспектива, которую мы получили в прошлом году, и теперь статус кандидата, который, по-моему, будет подписан в декабре. Благодаря нашей работе, под нашим руководством, страна добилась беспрецедентного мира и стабильности за последние 11 лет. Этого не могло бы быть, если бы не было исторического, переломного сотрудничества между Бидзиной Иванишвили и его командой в целом, "Грузинской мечтой"" - заявил он в эфире телекомпании "Формула".

Рекомендация Еврокомиссии дана на фоне бездействия правящей партии Грузии, отметил лидер "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. "Несмотря на все их усилия по саботажу, несмотря на то, что они не следовали многим рекомендациям, Еврокомиссия все же приняла решение о статусе кандидата на вступление в ЕС. Несмотря на все усилия Российской Федерации и «Грузинской мечты», грузинский народ заслуженно получил эту рекомендацию от Европейской комиссии. Это результат неустанных усилий нашего народа, наших сограждан, результат его самоотверженной борьбы. Сейчас нам предстоит пройти самый важный этап, когда Европейский совет должен единогласно принять решение о статусе кандидата, а затем мы должны позаботиться о том, чтобы страна снова встала на сторону Украины и Молдовы и начала переговоры о членстве, что может произойти только после отстранения «Грузинской мечты» от власти", - перевел его слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".