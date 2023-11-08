08 ноября 2023, 19:22
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза
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Предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза порекомендовала сегодня Еврокомиссия, указав на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, среди которых деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека. Премьер-министр Грузии указал на заслуги "Грузинской мечты" и олигарха Бидзины Иванишвили на пути к евроинтеграции, а оппозиция раскритиковала правящую партию.
Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей. 2 ноября 169 неправительственных организаций обратились к Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата, а 7 ноября об этом попросили деятели культуры Грузии.
Еврокомиссия дает рекомендацию предоставить Грузии статус кандидата в ЕС – с оговоркой о необходимости в будущем предпринять шаги по реформированию, об этом написала сегодня в своем микроблоге X президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия на своем сайте опубликовала сегодня доклад о расширении Союза, в котором рекомендовала Тбилиси реализовать реформы по девяти приоритетным направлениям.
В частности, Грузии рекомендовано: 1. обратить внимание на борьбу с дезинформацией и манипулирование иностранной информацией об Евросоюзе и европейских ценностях; 2. повысить уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС; 3. решить проблему политической поляризации; 4. обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно на выборах 2024 года, полностью выполнить рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ; завершить избирательные реформы; 5. улучшить осуществление парламентского надзора, особенно за службами безопасности; обеспечить институциональную независимость и беспристрастность ключевых институтов, в частности, Центральной избирательной администрации, Национального банка и Национальной комиссии по коммуникациям; 6. завершить и реализовать целостную и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры; полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии. 7. обеспечить эффективность, институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; в рамках инклюзивного процесса выполнить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся этих органов. 8. улучшить текущий план действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии; 9. улучшить защиту прав человека, в том числе обеспечение свободы собраний и выражения мнений; расследовать случаи насилия в отношении уязвимых групп, работников СМИ и активистов, привлечь к ответственности организаторов и виновников насилия; консультироваться и взаимодействовать с гражданским обществом, следует из доклада, который размещен на сайте Еврокомиссии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала рекомендацию Евросоюза дать Грузии статус кандидата. “Я радуюсь вместе с народом и приветствую положительную рекомендацию Еврокомиссии. Как президент более чем когда либо я продолжу роль проевропейского лидера, продвигая и продолжая необходимые реформы”, заявила она на своем сайте.
16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Парламент не смог объявить импичмент президенту, за это решение проголосовали 86 депутатов.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства заявил о заслугах "Грузинской мечты" на пути к евроинтеграции. "Если какая-то власть и правитель сделали что-то ощутимое на пути к европейской интеграции, то это "Грузинская мечта". Это и Соглашение об ассоциации, и свободная торговля, и безвизовый режим, и европейская перспектива, которую мы получили в прошлом году, и теперь статус кандидата, который, по-моему, будет подписан в декабре. Благодаря нашей работе, под нашим руководством, страна добилась беспрецедентного мира и стабильности за последние 11 лет. Этого не могло бы быть, если бы не было исторического, переломного сотрудничества между Бидзиной Иванишвили и его командой в целом, "Грузинской мечтой"" - заявил он в эфире телекомпании "Формула".
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"