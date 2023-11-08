Деятели культуры попросили статус кандидата в члены ЕС для Грузии

08 ноября 2023, 03:48

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Более 100 деятелей культуры обратились к Еврокомиссии с просьбой предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза в декабре 2023 года. По их словам, в ином случае Грузия окажется в изоляции от Запада.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей. 2 ноября 169 неправительственных организаций обратились к Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата.

103 деятеля культуры Грузии обратились с письмом к Еврокомиссии с просьбой предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Среди подписантов - писатели, поэты, режиссеры, актеры, литературные критики, художники и другие, пишет 7 ноября "Грузия-онлайн".

Подписанты заявления признали "существующие в Грузии проблемы", а также "объективно" оценили выполнение 12 рекомендаций, но отметили, что Грузия находится под угрозой изоляции от Запада, ей грозит усиление влияния российской политики. По мнению деятелей культуры, Европа - "единственное пространство, где государственность Грузии и ее прогресс будут защищены, а также культурная самобытность ее общества", информируют "Новости-Грузия".

Напомним, в мае президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

31 августа Зурабишвили начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства, "Грузинская мечта" усмотрела в этом нарушение Конституции и инициировала процедуру импичмента президента. 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого прошло обсуждение импичмента в парламенте, но оппозиционные депутаты бойкотировали его, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимые 100 голосов. В итоге парламент не смог объявить импичмент президенту, поскольку за это решение проголосовали 86 депутатов. Повторно инициировать импичмент президента правящая партия сможет лишь через год, указали политологи.

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