Активисты призвали Еврокомиссию предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

03 ноября 2023, 08:02

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Более 160 неправительственных организаций подписали обращение к Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза в декабре 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

2 ноября 169 неправительственных организаций обратились с совместным заявлением к Еврокомиссии. "Несмотря на проблемы в Грузии, параллельно с объективной оценкой реализации 12 приоритетов мы рекомендуем предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года", - говорится в обращении.

Авторы обращения заверили, что заинтересованы в том, чтобы "сделать Грузию членом Европейского союза, в котором каждый гражданин будет жить в мирном, богатом, свободном и справедливом государстве".

"Поэтому мы обратились к правительству Грузии с просьбой подать заявку на вступление в ЕС. С момента признания европейской перспективы для Грузии наши усилия были направлены на то, чтобы грузинские власти следовали 12 рекомендациям по улучшению положения грузинских граждан. Сегодня мы хорошо знаем о трудностях, связанных с выполнением 12 рекомендаций, но в то же время европейский выбор остается главным стремлением общества, объединяющим граждан", - говорится в заявлении.

НПО подчеркнули, что в марте 2023 года "смогли объединить грузинское общество против закона об иностранных агентах". "Который стал бы большой стеной между Грузией и ЕС. Именно благодаря этим усилиям этот закон был отвергнут, и показал всем, что грузинский народ готов защищать европейское будущее страны и в будущем. Мы, грузинские НПО, считаем, что получение статуса кандидата не только является важным шагом вперед на пути европейских устремлений грузинского народа, но и поможет грузинскому народу лучше справляться с российскими интересами в Грузии", - сказано в заявлении на сайте НПО "Центр социальной солидарности", которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление подписали, в частности, Исследовательский центр по правам человека и социальной справедливости, Центр по правам человека, ассоциация «Европейское время» и ассоциация «Зеленая альтернатива».

Напомним, в мае президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

31 августа Зурабишвили начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства, "Грузинская мечта" усмотрела в этом нарушение Конституции и инициировала процедуру импичмента президента. 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого прошло обсуждение импичмента в парламенте, но оппозиционные депутаты бойкотировали его, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимые 100 голосов. В итоге парламент не смог объявить импичмент президенту, поскольку за это решение проголосовали 86 депутатов. Повторно инициировать импичмент президента правящая партия сможет лишь через год, указали политологи.

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