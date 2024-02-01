Аналитики объяснили рокировку в руководстве "Грузинской мечты"

01 февраля 2024, 05:01

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Отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на фоне предстоящих парламентских выборов может быть связана со слухами о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке, пояснив, что ему поступило предложение занять пост председателя партии "Грузинская мечта" по итогам съезда 1 февраля. Ожидается, что правительство возглавит лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Оппозиционеры назвали эти кадровые перестановки формальностью.

В 2021 году Ираклий Гарибашвили был выдвинут кандидатом на должность премьер-министра и утвержден в этой должности парламентом почти единогласно. На "Кавказском узле" опубликована биография Ираклия Гарибашвили.

Неожиданной отставке Ираклия Гарибашвили предшествовали журналистские расследования о его дорогостоящих приобретениях, а также скандалом в связи с рейсом правительственного самолета, на котором премьер отправился провожать сына в один из американских университетов. Журналисты выяснили, что Гарибашвили приобрел 930 квадратных метров леса стоимостью в 150 тысяч долларов в курортном Бакуриани с планами строительства дома, эта земля ранее находилась в государственной собственности. Также стало известно, что в собственности Гарибашвили уже находится другой лесной участок по соседству.

«Было проведено много журналистских расследований о возможных коррупционных сделках с участием Гарибашвили. Это и покупка леса, - а позднее выяснилось, что в его собственности находится и соседний лес, - и использование в личных целях правительственного самолета. После этого случая Гарибашвили был вынужден выступить с пояснениями и это вызвало еще большие вопросы. Он сказал, что его отец оплатит из личных средств, но журналистское расследование выявило, что его отец – пенсионер с довольно серьезными владениями, это стало поводом для еще одного расследования», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» менеджер антикоррупционной программы неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Александр Кевхишвили.

По его словам, одно из журналистских расследований выявило коллекцию дорогих часов Ираклия Гарибашвили и его супруги, стоимость которой составляет примерно 500 тысяч лари (примерно 186 тысяч долларов). Стоимость часов, которые не были указаны в его имущественной декларации, превышает зарплату премьер-министра. «Следственные органы не реагируют на результаты журналистских расследований и нет огласки», - констатировал Кевхишвили.

Он напомнил, что Ираклий Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра, и во время первой каденции против него выдвигались «серьезные обвинения в коррупции, из-за которых он был вынужден уйти». Тогда о его отставке заявил учредитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», неформальный правитель страны Бидзина Иванишвили, сославшийся на семейные обстоятельства Гарибашвили, вынудившие его после консультаций уйти с поста.

«Ираклий Гарибашвили - самый проблематичный из всех премьеров, к нему больше всего вопросов было по коррупции. То, как сообщил Иванишвили о его первой отставке, тоже указывает на возможный фактор коррумпированности», - сказал Кевхишвили.

Грузинские политологи не ожидают существенных изменений во внешней политике с назначением нового премьер-министра, поскольку страной управляет Бидзина Иваннишвили. В то же время они полагают, что если правительство возглавит нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, процесс переговоров с европейскими странами еще сильнее осложнится фактором его риторики - Кобахидзе не раз позволял себе недипломатичные отзывы о международных партнерах.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили считает, что отставка Гарибашвили связана с расчетами правящей партии относительно предстоящих выборов. Цель изменений - создать максимально удобную платформу для активных действий, исключения рисков и положительного результата предвыборной кампании. Он обратил внимание, что у общественности есть вопросы к Ираклию Гарибашвили в связи с его имуществом и другими действиями, такими как дорогостоящее празднование дня рождения супруги и фрахтовка правительственного самолета для личных целей.

«Не показали ни один документ, подтверждающий, что самолет был зафрахтован на частные средства. Покупка леса, празднование дня рождения супруги, которое действительно стоило очень дорого - все это могло оказать влияние на ход предвыборной компании. Перевод Гарибашвили на партийную должность - стратегия выхода, чтобы отстранить его с поста без скандала и в обществе не возникло подозрений, что он действительно в чем-то провинился и на него есть компромат», - сказал Гоголашвили корреспонденту «Кавказского узла».

Кандидат в премьер-министры Грузии будет объявлен на съезде правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» сегодня, 1 февраля. Его представит учредитель партии и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили. Ранее была распространена информация о выдвижении на этот пост председателя партии, депутата парламента Ираклия Кобахидзе, однако источники в кулуарах партии сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что у этого решения есть противники внутри политической силы.

Один из руководителей «Грузинского центра стратегического анализа» Валерий Чечелашвили указал, что от главы правительства персонально зависит успех евроинтеграции, поскольку Грузия – парламентская республика и значимость президента снижена, за счет повышения значимости премьер-министра. Если в ближайшие дни на пост премьер-министра назначат Ираклия Кобахидзе, это решение не будет окончательным, полагает он.

«У Кобахидзе для этого нет навыков, подготовки и опыта. У него, по сравнению с Гарибашвили, гораздо меньшая харизма, которая нужна для институционального поста главы правительства. Также Кобахидзе порой недипломатично отзывался о европейских партнерах, поэтому есть сомнения в том, что он сможет убедить европейских партнеров в евроинтеграционных устремлениях Грузии», - сказал Чечелашвили корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, на посту главы правительства Грузии Кобахидзе столкнется с трудностями во время европейских визитах и переговоров с международными партерами. Аналитик ожидает, что на этом посту Кобахидзе снизит активность на международном треке. «Например, как он поедет в Париж после высказываний разными эпитетами в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили? Она способствовала присвоению Грузии статуса страны кандидата в члены Евросоюза. Иванишвили очень скоро убедится, что это был не самый хороший ход, и возможно произойдут новые кадровые изменения», - сказал он.

Оппозиционеры связывают отставку Гарибашвили с разными факторами, в том числе предстоящими парламентскими выборами и угрозой персональных международных санкций против Бидзины Иванишвили. «Эти кадровые изменения связаны с политикой Иванишвили. Действующая власть не служит народу, она мотивирована на своем обогащении и Иванишвили», - сказал лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Оппозиционный депутат парламента Теона Акубардия обратила внимание, что Иванишвили уже прибегал к подобной тактике для победы партии на выборах. «Это тактика, к которой Иванишвили уже прибегал для выигрыша и у него это успешно получалось. Гарибашвили неожиданно ушел в отставку и Иванишвили указывает на коррупционные связи его семьи», - сказала она в эфире телекомпании.

В свою очередь оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе не исключает, что Иванишвили сменил главу кабинета министров из-за собственных опасений. «Иванишвили находится в ожидании санкций и думает, что правительство не выполнило его поручения. Он недоволен охраной своего финансового капитала», - указала она в эфире «Мтавари архи».

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