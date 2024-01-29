Грузинские оппозиционеры сочли формальностью отставку Гарибашвили

29 января 2024, 19:08

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Кандидатура лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе рассматривается на должность премьер-министра после того, как глава кабмина Ираклий Гарибашвили объявил об отставке, чтобы возглавить партию, сообщили в "Грузинской мечте". Это формальная кадровая рокировка, которая не повлияет на жителей Грузии, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что подал в отставку. Он пояснил, что ему поступило предложение занять пост председателя партии "Грузинская мечта", съезд которой состоится 1 февраля.

В 2021 году Ираклий Гарибашвили был выдвинут кандидатом на должность премьер-министра и утвержден в этой должности парламентом почти единогласно. На "Кавказском узле" опубликована биография Ираклия Гарибашвили.

Заявлению Гарибашвили предшествовало заседание политсовета "Грузинской мечты", на котором 24 января было принято решение о проведении съезда партии 1 февраля, сообщил сегодня проправительственный телеканал "Имеди", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"По нашей информации, действующий председатель партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, а действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии. Кроме того, Ираклий Кобахидзе также займет пост политсекретаря правящей партии "Грузинская мечта" вместо мэра Тбилиси Кахи Каладзе", - сообщил телеканал.

На пост премьер-министра рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе, подтвердил сегодня исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. "Что касается должности премьер-министра, сегодня распространилась информация по поводу Ираклия Кобахидзе. Разумеется, его кандидатура рассматривается, я вам это подтверждаю, но надо сказать, это будет ответственное предложение, и г-н Ираклий [Гарибашвили] сознательно не назвал имени и фамилии Ираклия Кобахидзе, потому что эту формальность в реальном аспекте, в реальной жизни нужно соблюдать. Это порядок, согласно которому почетный председатель партии представляет на утверждение политсовету, и после этого лицо становится кандидатом, а затем уже представляется в парламент за подписью председателя партии", - приводит слова Мдинарадзе "ИнтерпрессНьюс".

30 декабря 2023 года основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили объявил о своем возвращении в политику в статусе "почетного председателя" партии. Он подчеркнул, что не станет кандидатом в премьер-министры, а также не планируются изменения в партии и правительстве.

Член партии "Гирчи" Яго Хвичия назвал предполагаемую замену Гарибашвили на Кобахидзе "примитивной перестановкой". "От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если раньше Ираклий Гарибашвили был премьер-министром, а другой Ираклий был председателем партии, то теперь, когда оба Ираклия поменяются местами, сомневаюсь, что грузинский народ почувствует какое-то облегчение, ответственность по-прежнему лежит на Бидзине Иванишвили. […] Я ожидал большей фантазии в изменениях. Примитивная перестановка - это замена одного игрока на другого", - сказал Хвичия в эфире "Первого канала Грузии", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал член партии "Граждане" Алеко Элисашвили. "Ничего не изменится – мы снова услышим, что экономика бурлит, кипит и пар валит, что мы богаты и безработица на минимуме. Для страны и народа ничего не изменится. Судя по всему, Бидзина Иванишвили […] хочет показать, что он еще не полностью отошел от дел", - сказал в телеэфире Алеко Элисашвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Скептически отозвался о смене премьер-министра и председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. "Смена правительства не связана с благополучием наших граждан. Очевидно, что это не связано с тем, что, например, с завтрашнего дня цены упадут, проблема роста цен этим не будет решена, очевидно, что проблема рабочих мест не будет решена… Это связано с так называемыми политическими системами Бидзины Иванишвили, и мы должны понимать, что сегодняшняя власть не служит народу, она мотивирована обогащать Бидзину Иванишвили, строить новые дома, виллы, а не служить людям", - заявил Хабеишвили в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Полномочия премьер-министра прекратятся после его официальной отставки, при этом правительство продолжит работу до назначения нового премьер-министра, сообщает сегодня "Грузия Online".



В течение двух недель парламент должен будет утвердить новое правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры, выдвинутым "Грузинской мечтой". Вместе с составом правительства в парламенте будет представлена программа кабмина. Для получения доверия новому правительству необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов, пишет издание.

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