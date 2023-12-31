Иванишвили заявил об отсутствии планов стать премьер-министром

31 декабря 2023, 03:27

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Отвечая на вопросы журналистов, основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили заявил, что не станет кандидатом в премьер-министры, а также не планируются изменения в партии и правительстве.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили объявил о возвращении в политику в статусе почетного председателя партии.

11 января 2021 года учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики. Он подчеркнул, что покидает как пост председателя партии, так и саму партию.

Бидзина Иванишвили, заявивший о возвращении в большую политику, ответил на вопросы журналистов после съезда "Грузинской мечты". Они спросили, будет ли он кандидатом на пост премьер-министра, пишет 30 декабря "Грузия-онлайн".

Иванишвили заявил, что не будет кандидатом в премьер-министры. "Премьер-министр не сменится", - приводит его слова издание.

Он также отметил, что не планируются какие-либо изменения в партии или правительстве после его возвращения.

Сейчас перед Грузией стоят "очень серьезные вызовы и риски, и надо быть крайне бдительными, чтобы страна не была втянута в какую-либо провокацию", прокомментировал заявление Бидзины Иванишвили автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". Он предположил, что решение Иванишвили усилит позиции правящей партии. "На мой взгляд, Иванишвили, вне всякого сомнения, самый популярный политик и человек в Грузии. У него, конечно, много противников и тех, кто старается очернить", - написал он в своем посте "Иванишвили официально вернулся в политику. Это снимает многие вопросы!".

Напомним, 14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека.

Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей большой победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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