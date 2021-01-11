Бидзина Иванишвили. Фото Michał Koziczyński https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bidzina_Ivanishvili#/media/File:Bidzina_Ivanishvili_Senate_of_Poland_(cropped).JPG

11 января 2021, 10:20

Иванишвили объявил об уходе из политики

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обнародовал сегодня решение покинуть партию и прекратить политическую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2020 года избирком сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах получила 48,22% голосов. Оглашение итогового протокола прошло на фоне акций протеста сторонников оппозиции, не согласных с результатами выборов. 24 декабря парламентарии от "Грузинской мечты" без участия оппозиции переназначили премьер-министром Георгия Гахарию и утвердили прежний состав кабмина, за исключением министра юстиции. Оппозиционеры отреагировали на это круглосуточной акцией протеста.

Выборы в грузинский парламент 2020 года проходили на фоне новаций в избирательной системе, в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили опубликовал сегодня открытое письмо, в котором заявил о своем решении уйти из политики. "Я считаю, что моя миссия выполнена", - приводит слова Иванишвили "Sputnik Грузия".

Бидзина Иванишвили подчеркнул, что покидает как пост председателя партии, так и саму партию, информирует "Грузия online".

"Всего через несколько недель мне исполнится 65 лет, это тоже один из самых важных факторов в моем решении завершить политическую карьеру. Этот мой шаг, который продиктован продвижением молодежи, не только не ослабит, но, я верю, еще больше укрепит, сделает правящую партию более жизнеспособной и мотивированной, воодушевит наших сторонников и сделает власть более энергичной. [...] Я уверен, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - процитировало издание письмо Иванишвили.

С биографией Бидзины Иванишвили можно ознакомиться в справочном материале "Кавказского узла". Также на "Кавказском узле" опубликованы справки о партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и о политической коалиции "Грузинская мечта".

"Кавказский узел" собрал новости о выборах 2020 года в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Митинг оппозиции в Тбилиси собрал 8000 человек", "Участники акции протеста в Тбилиси прорвали кордон полиции", "Объявлена дата второго тура выборов в 14 округах Грузии".

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