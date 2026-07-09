Демонстранты в Тбилиси выступили против "кремлевских законов"

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Активисты, собравшиеся в 589-й день протестов у парламента Грузии, уличили "Грузинскую мечту" в политическом давлении на социально незащищенных граждан, а родные политических заключенных провели акцию протеста у здания Общественного вещателя.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля, в 588-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных.

Граждане Грузии сегодня собрались перед зданием парламента в 589-й день подряд, требуя возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, свободных выборов и отмены репрессивных законов, передает издание Publika.

Активисты с флагами Грузии, Евросоюза, Украины и США стояли у края тротуара близ проезжей части проспекта Руставели Всего в собрании участвовали не менее 150 человек, следует из видео, опубликованного Tamar Bartaia в Facebook*.

Протестующие держали плакаты: “Забота вместо безразличия”, “Покупка социальных голосов”, “Кремлевские законы убивают демократическую Грузию”, “За родину до конца”, “Свободу узникам режима”, “Слава Украине” и “Мы есть Грузия”, следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*

Правительство Грузии в мае внесло изменения в правила формирования единой базы данных социально уязвимых семей, имеющих право на помощь от государства. Согласно этим поправкам, в некоторых случаях семьи будут автоматически исключаться из регистрации в базе данных социальной помощи. В частности, социальных выплат лишатся семьи осужденных, помещенных в исправительные учреждения, семьи военных и тех, кто находится за границей более трех месяцев, пишет JAMnews. Член партии “Лело - Сильная Грузия” Тазо Датунашвили, комментируя эти поправки, заявил, что “Грузинская мечта” использует систему социальной помощи в политических целях и “ставит ее на службу политической повестке дня”. C января по май 2026 года число получателей социальной помощи сократилось на 105 тысяч человек: по словам Датунашвили, эти люди либо “были искусственно добавлены” ранее в систему и получали выплаты по политическим или коррупционным причинам, либо действительно нуждаются в пособиях и остались без государственной помощи в состоянии крайней нищеты из-за решения премьер-министра “Грузинской мечты” Ираклия Кобахидзе, информировало издание Tabula.ge.

Родные и близкие политических заключенных провели у здания Общественного вещателя 12-часовую акцию протеста. Протестующие заявили, что уже полтора года безуспешно добиваются эфира для освещения своей борьбы. “Их сегодняшний протест так и не был показан в новостях Общественного вещателя”, - отмечает Tbilisi_life.

Если родственникам политзаключенных не предоставят эфир, демонстранты намерены продлить акцию до 24 часов и провести ночь у здания Общественного вещателя. Руководство канала в ответ на официальные запросы настаивает, что в их сетке вещания “учтены все мнения”, а воздействие на деятельность телеканала недопустимо.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".