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22:51, 8 июля 2026

Участники проевропейских протестов в Тбилиси призвали не сдаваться

Кадр участников акции в Тбилиси в 588-й день протестов у здания парламента. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Cторонники евроинтеграции Грузии собрались в 588-й день протестов у стен парламента и потребовали освобождения политзаключенных. Сегодня суд в Тбилиси заслушал показания пострадавших при разгоне акции в "Ночь Гаврилова".

Как писал "Кавказский узел", 7 июля, несмотря на сильный дождь, сторонники евроинтеграции Грузии собрались в 587-й день протестов у стен парламента и потребовали освобождения политзаключенных. 

На проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются непрекращающиеся протесты. Граждане собраются перед зданием парламента уже 588 дней с требованием возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, сообщает издание Publika.

Протестующие стояли с плакатами: "У борьбы всегда есть смысл", "Не уступай!" и "Иванишвили - уходи, свободу политзаключенным", следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. В акции участвовало не менее 150 человек, следует из видео, опубликованного Тамарой Бартаия. 

Сегодня по делу о событиях 20 июня 2019 года в "Ночь Гаврилова" суд заслушал показания людей, пострадавших от резиновых пуль. Прокуратура представила четырех свидетелей, в том числе представителей СМИ.

В июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. ЕСПЧ признал нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции в "ночь Гаврилова" и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста. В ноябре 2025 года суд в Тбилиси заочно арестовал Георгию Гахарию, обвиняемого в должностных преступлениях в годы работы министром внутренних дел. В январе 2026 года суд оставил в силе решение о заочном аресте Гахарии, обвиняемого в жестком разгоне протестующих в июне 2019 года. 

В суде дала показания Лика Алелишвили, работавшая журналистом Общественного телевидения, Кахабер Джонжуа - оператор Общественного телевидения, и журналистка Элене Абашидзе. Все они имеют статус пострадавших, информирует телеканал " Pirveli".

Алелишвили в суде потребовала наказания для виновников насилия 20 июня. Она также сообщила суду, что во время разгона заметила на проспекте Руставели Каху Сабанадзе, тогдашнего заместителя министра внутренних дел Георгия Гахарии, который, по ее словам, общался с кем-то по рации и телефону.

"У меня множество травм, включая повреждение нервов, порез мышцы и деформацию кости, вызванная резиновой пулей. Конечно, я требую наказания с самого первого дня как для исполнителей, так и для того, кто отдал приказ. Судя по тому, где стояли спецназовцы и где стояла я, думаю, это было преднамеренно", - заявила Алелишвили.

На сегодняшнем судебном заседании защита подала ходатайство о приложении к делу в качестве доказательства доклада, принятого Парламентской ассамблеей Совета Европы.

По словам адвоката Георгия Гахарии, Бердии Сичинавы, Парламентская ассамблея Совета Европы, которая отвечает за исполнение решений Большой палаты Европейского суда по правам человека, прямо заявила, что правительство Грузии использует решение по делу от 20 июня для преследования Георгия Гахарии.

Судья определил, что обсуждение ходатайства пройдет на следующем судебном заседании.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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