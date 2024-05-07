ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро участникам акции в ночь Гаврилова

07 мая 2024, 16:47

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Европейский суд по правам человека указал на нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции протеста в ночь Гаврилова и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Эти протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Участница акции протеста в "ночь Гаврилова" Мако Гомури, которой выбили глаз резиновой пулей, потребовала от МВД компенсации морального вреда и регулярных выплат за увечье.

В 2023 году суды рассмотрели иски нескольких пострадавших при разгоне акции протеста в июне 2019 года. Одним из них был Георгий Сулашвили, который лишился глаза при ранении резиновой пулей. Суд назначил ему единовременную компенсацию, но отказал в регулярной выплате за потерю трудоспособности.

Страсбургский суд установил нарушение статьи о запрете пыток и жестокого обращения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) по делу о разгоне демонстрантов во время "ночи Гаврилова" 20 июня 2019 года, сообщила сегодня "Нетгазети".

"Решение Европейского суда по правам человека подтверждает те системные проблемы, которые выявлены в ходе расследования фактов разгона акций с использованием силы со стороны государства", — говорится в публикации, распространенной , которая представляла интересы 22 из 26 заявителей.

Всего суд рассмотрел жалобы 26 участников протеста, интересы 22 из них представляла Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) Из 22 заявителей - 10 участники акции протеста, 11 журналистов и один человек, который случайно оказался в центре событий. Заявители требовали признать нарушения по статьям о запрете пыток (статья 3), свободе выражения мнений (статья 10), свободе собраний (статья 11), о праве на эффективное средство правовой защиты (статья 13), указано в сообщении GYLA.

При разгоне акции а ночь с 20 на 21 июня 2019 года полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент «Кавказского узла» - Беслан Кмузов. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и в ногу ударило несколько резиновых пуль. После того, как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. В меня начали стрелять. Попали в живот, в ухо и темя", - приводятся его слова в материале "Кавказского узла" "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Европейский суд по правам человека установил в деле нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека (запрет пыток) и обязал государство выплатить в пользу заявителей в общей сложности 153 600 евро. Суд отметил, что государство не провело эффективного расследования, поэтому поручил правительству Грузии провести расследование случившегося.

ЕСПЧ указал, что спустя четыре с половиной года после "ночи Гаврилова" следствие не пришло к какому-либо выводу, а государство не привлекло к ответственности чиновников, которые руководили разгоном акции. Власти Грузии также не провели анализа событий, нет и официального полного отчета о хронологии событий и операции по разгону митинга, который позволил бы избежать подобных нарушений в будущем, сообщила GYLA.

"Решение Европейского суда по правам человека показывает системные проблемы, которые проявляются при ликвидации действий государства. В результате становится ясно, что у государства до сих пор нет эффективной, правозащитной политики управления демонстрациями, которая требует немедленного системного реагирования и коррекции", - заявила сегодня организация на своей странице в Facebook*.

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить истцам компенсации в размере от 1800 до 15 000 евро в трехмесячный срок, следует из постановления по делу Tsaava и другие против Грузии, опубликованном на сайте Страсбургского суда, в числе прочих компенсация в 5 тысяч евро присуждена и Беслану Кмузову.

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