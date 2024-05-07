Европейский суд по правам человека. Фото: Совет Европы https://www.coe.int/ru/web/portal/-/european-court-of-human-rights-updated-country-profiles-now-online

07 мая 2024, 16:47

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро участникам акции в ночь Гаврилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека указал на нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции протеста в ночь Гаврилова и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Эти протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Участница акции протеста в "ночь Гаврилова" Мако Гомури, которой выбили глаз резиновой пулей, потребовала от МВД компенсации морального вреда и регулярных выплат за увечье.

В 2023 году суды рассмотрели иски нескольких пострадавших при разгоне акции протеста в июне 2019 года. Одним из них был Георгий Сулашвили, который лишился глаза при ранении резиновой пулей. Суд назначил ему единовременную компенсацию, но отказал в регулярной выплате за потерю трудоспособности.

Страсбургский суд установил нарушение статьи о запрете пыток и жестокого обращения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) по делу о разгоне демонстрантов во время "ночи Гаврилова" 20 июня 2019 года, сообщила сегодня "Нетгазети".

"Решение Европейского суда по правам человека подтверждает те системные проблемы, которые выявлены в ходе расследования фактов разгона акций с использованием силы со стороны государства", — говорится в публикации, распространенной , которая представляла интересы 22 из 26 заявителей.

Всего суд рассмотрел жалобы 26 участников протеста, интересы 22 из них представляла Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) Из 22 заявителей - 10 участники акции протеста, 11 журналистов и один человек, который случайно оказался в центре событий. Заявители требовали признать нарушения по статьям о запрете пыток (статья 3), свободе выражения мнений (статья 10), свободе собраний (статья 11),  о праве на эффективное средство правовой защиты (статья 13), указано в сообщении GYLA.

Беслан Кмузов после ранения при разгоне демонстрантов в "ночь Гаврилова". Фото Ния Хубуная для "Кавказского узла". При разгоне акции а ночь с 20 на 21 июня 2019 года полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент «Кавказского узла» - Беслан Кмузов. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и в ногу ударило несколько резиновых пуль. После того, как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. В меня начали стрелять. Попали в живот, в ухо и темя", - приводятся его слова в материале "Кавказского узла" "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Европейский суд по правам человека установил в деле нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека (запрет пыток) и обязал государство выплатить в пользу заявителей в общей сложности 153 600 евро. Суд отметил, что государство не провело эффективного расследования, поэтому поручил правительству Грузии провести расследование случившегося.

ЕСПЧ указал, что спустя четыре с половиной года после "ночи Гаврилова" следствие не пришло к какому-либо выводу, а государство не привлекло к ответственности чиновников, которые руководили разгоном акции. Власти Грузии также не провели  анализа событий, нет и  официального полного отчета о хронологии событий и операции по разгону митинга, который позволил бы избежать подобных нарушений в будущем, сообщила GYLA.

"Решение Европейского суда по правам человека показывает системные проблемы, которые проявляются при ликвидации действий государства. В результате становится ясно, что у государства до сих пор нет эффективной, правозащитной политики управления демонстрациями, которая требует немедленного системного реагирования и коррекции", - заявила сегодня организация на своей странице в Facebook*.

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить  истцам компенсации в размере от 1800 до 15 000 евро в трехмесячный срок, следует из постановления по делу Tsaava и другие против Грузии, опубликованном на сайте Страсбургского суда, в числе прочих компенсация в 5 тысяч евро присуждена и Беслану Кмузову.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники потребовали расследовать насилие в ходе протестов в Тбилиси", "Участники протестов в Тбилиси потребовали отозвать проект закона об иноагентах", "Грузинский закон об иноагентах принят в первом чтении".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 мая 2024, 16:57

07 мая 2024, 15:56

  • Активисты сочли неэффективной борьбу ведомств за чистую воду в Каспийском море

    Роспотребнадзор обратился в суд в связи с тем, что мэрия Махачкалы не исполнила требования ликвидировать сброс сточных вод на пляже "Березка", сообщили в Роспотребнадзоре. Закрытие одного стока не изменит существенно экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, подчеркнули активисты.

07 мая 2024, 15:08

07 мая 2024, 14:25

07 мая 2024, 13:49

  • Коалиция международных организаций поддержала Губада Ибадоглу

    240 известных ученых, общественных и политических деятелей, представителей общественных организаций поставили подписи под обращением к властям Азербайджана, в котором потребовали прекратить преследование Губада Ибадоглу и обеспечить его качественным лечением. Обращение было принято по инициативе международной коалиции организаций гражданского общества.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи