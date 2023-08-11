Суд отказал Георгию Сулашвили в выплатах по инвалидности

11 августа 2023, 05:55

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Георгию Сулашвили, который лишился глаза в результате разгона митинга в Тбилиси летом 2019 года, суд назначил только единовременную компенсацию, но отказал в регулярной выплате за потерю трудоспособности. Он намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", Георгий Сулашвили лишился глаза при ранении резиновой пулей во время разгона митинга в Тбилиси летом 2019 года. Он был официально признан потерпевшим, этот статус присвоили лишь нескольким участникам митинга. Остальным людям, получившим травмы, в том числе журналистам, в статусе потерпевших было отказано.

В ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. "Кавказский узел" публиковал фоторепортаж об акции в первую годовщину "Ночи Гаврилова".

Тбилисский городской суд назначил Георгию Сулашвили пострадавшему при разгоне акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года, компенсацию 20 тысяч лари (7 тыс 662 доллара) за причиненные ему увечья, в том числе потерю глаза. В регулярных выплатах за потерю трудоспособности, которых добивался мужчина, ему было отказано.

О решении суда Сулашвили написал на своей странице в одной из социальных сетей. Он указал, что во время разгона акции протеста, резиновая пуля попала ему в лицо, причинив множественные переломы костей лица и черепа, закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица, отрыв глазного яблока, дегенерацию глазного яблока и ухудшение зрения другого глаза, нагноение и инфекционное поражение.

Первую операцию пострадавшему провели 21 июня 2019 года, после этого он перенес еще пять операций. До настоящего времени Сулашвили страдает от последствий травм: головных болей, проблем с памятью и сном, а также других нарушений. Мужчина лишился трудоспособности, врачи запретили ему физическую нагрузку и назначили пожизненный прием лекарств, в том числе болеутоляющих препаратов.

«Назначенная компенсация – насмешка, это издевательство. Таким образом демонстрируют, что я ничтожество, потому что принимал участие в акции протеста, критикую высокопоставленных чиновников за ночь на 21 июня 2019 года. Я до конца продолжу борьбу за восстановление справедливости, поскольку ни один из факторов не был рассмотрен судом. Они решили, что 20 тысяч достаточно за потерю глаза. Этих средств не хватит на приобретение лекарств на один год», - сказал Сулашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Он добавил, что решение по его иску было принято в конце 2021 года, но судья Байя Отиашвили отменила оглашение решения суда, а затем два года не назначала судебный процесс, несмотря на неоднократные требования. Решение суда она огласила только после жалобы в Высший совет юстиции.

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