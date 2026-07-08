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22:04, 8 июля 2026

Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров и чеченские чиновники в избиркоме республики. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 08.07.26, https://t.me/RKadyrov_95/6719

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счёта.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля "Единая Россия" выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики на предстоящих выборах. 2 июля Совет старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Кадырова на выборах.

В ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду,  что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах, запланированных на 20 сентября. 

Сегодня Рамзан Кадыров посетил Избирательную комиссию Чечни и официально подал пакет документов на выдвижение своей кандидатуры на должность главы региона, сообщает издание "Чечня сегодня".

"Для меня этот процесс является по-особенному важным, так как участие в предстоящих выборах - это очень ответственный шаг", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Председатель избирательной комиссии Умар Байханов вручил Рамзану Кадырову письменное подтверждение о том, что приняты все необходимые документы, и разрешение на открытие специального избирательного счёта.

"Я в соответствии с регламентом заверил переданные мне бумаги своей подписью. Считаю, что прямые выборы главы региона являются самым справедливым и верным шагом в политической жизни нашего общества. Именно народ должен строить свою судьбу и самостоятельно выбирать, кому её доверить. Поэтому в свое время я настоял на сохранении прямых выборов Главы ЧР, чтобы в руководстве региона был человек, которого поддерживают и которому верят люди", - говорится в его сообщении.

Также Кадыров заявил, что если в ходе предстоящего голосования избиратели сделают выбор в пользу его команды, то он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие жителей республики.

Как следует из приложенного к публикации видео, в избирком Чечни его сопровождал 18-летний сын, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, глава правительства республики Магомед Даудов и его  заместитель Ахмед Дудаев, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, уполномоченный по правам человека Мансур Солтаев и другие чеченские чиновники. После сдачи документов собравшиеся вместе с главой избиркома республики позировали для съемки и прокричали "Ахмат - сила".

О других претендентах на пост главы Чечни к 22.04 мск не сообщалось.

"Кавказский узел" также писал, что на предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

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Автор: Кавказский узел

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