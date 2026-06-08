Журналисты узнали о смерти Артура Денисултанова

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Уроженец Чечни Артур Денисултанов, которого подозревали в причастности к убийствам и покушениям на критиков Кадырова за рубежом, был убит в зоне боев на Украине.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Артур Денисултанов, подозревавшийся в причастности к убийствам и покушениям на критиков Кадырова за рубежом, в феврале 2023 года был приговорен в Москве к шести годам колонии по делу о мошенничестве на 37 миллионов рублей. В суде он заявил, что имеет право на снисхождение, так как участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Денисултанов (также упоминался как Курмакаев), известный по прозвищу "Динго", был задержан и арестован в Киеве по подозрению в покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло 1 июня 2017 года в Киеве. Он также подозревался по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова. Два с половиной года он находился в украинском СИЗО в ожидании вердикта суда. В декабре 2019 года стало известно, что Курмакаева передали представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР в обмен на пленных украинцев.

О том, что Артур Денисултанов убит в боевых действиях, сообщила сегодня со ссылкой на данные утечки ЗАГС “Медиазона”*.

По информации издания, Денисултанов отправился на фронт из колонии после приговора, вынесенного судом в Москве в феврале 2023 года. Его смерть была зарегистрирована Курчалоевским районным отделом ЗАГС в Чечне в декабре 2024 года.

Денисултанов был убит близ города Селидово в Донецкой области. Официально датой его смерти значится 2 ноября 2024 года.

По данным украинского проекта “Хочу найти”, который помогает россиянам искать пропавших в зоне боевых действий родственников, Денисултанов был убит двумя месяцами раньше, 2 сентября 2024 года. В списке убитых уроженцев Чечни, опубликованных проектом, значится, что Денисултанов 1967 года рождения числился стрелком в составе 27-й мотострелковой дивизии, имел звание рядового.

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