×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:52, 8 июня 2026

Журналисты узнали о смерти Артура Денисултанова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Артур Денисултанов, которого подозревали в причастности к убийствам и покушениям на критиков Кадырова за рубежом, был убит в зоне боев на Украине. 

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Артур Денисултанов, подозревавшийся в причастности к убийствам и покушениям на критиков Кадырова за рубежом, в феврале 2023 года был приговорен в Москве к шести годам колонии по делу о мошенничестве на 37 миллионов рублей. В суде он заявил, что имеет право на снисхождение, так как участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Денисултанов (также упоминался как Курмакаев), известный по прозвищу "Динго", был задержан и арестован в Киеве по подозрению в покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло 1 июня 2017 года в Киеве. Он также подозревался по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова. Два с половиной года он находился в украинском СИЗО в ожидании вердикта суда. В декабре 2019 года стало известно, что Курмакаева передали представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР в обмен на пленных украинцев. 

О том, что Артур Денисултанов убит в боевых действиях, сообщила сегодня со ссылкой на данные утечки ЗАГС “Медиазона”*. 

По информации издания, Денисултанов отправился на фронт из колонии после приговора, вынесенного судом в Москве в феврале 2023 года. Его смерть была зарегистрирована Курчалоевским районным отделом ЗАГС в Чечне в декабре 2024 года. 

Денисултанов был убит близ города Селидово в Донецкой области. Официально датой его смерти значится 2 ноября 2024 года. 

По данным украинского проекта “Хочу найти”, который помогает россиянам искать пропавших в зоне боевых действий родственников, Денисултанов был убит двумя месяцами раньше, 2 сентября 2024 года. В списке убитых уроженцев Чечни, опубликованных проектом, значится, что Денисултанов 1967 года рождения числился стрелком в составе 27-й мотострелковой дивизии, имел звание рядового.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:08, 8 июня 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
18:24, 8 июня 2026
Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
16:56, 8 июня 2026
Суд в Карачаево-Черкесии продлил арест бывшему министру Дмитрию Бугаеву
08:37, 8 июня 2026
Курорт "Эльбрус" закрыт на техработы
03:35, 8 июня 2026
Пашинян заявил о победе "Гражданского договора"
Все события дня
Новости
Белкиса Минцаева. Стоп-кадр видео, опубликованного Ахмедом Дудаевым в Telegram.
22:23, 28 мая 2026
Вице-премьер Чечни опубликовал видео с Белкисой Минцаевой
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:30, 23 мая 2026
Защита Мовлаева объяснила цель его обращения к европарламентариям
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
Якуб Закриев и решение властей Сербии. Коллаж "Кавказского узла"
20:02, 28 апреля 2026
Власти Сербии передумали давать гражданство племяннику Рамзана Кадырова
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
15:49, 8 июня 2026
Кочарян Роберт
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Севиндж Садыгов. Фото: https://accentnews.ge/
08 июня 2026, 17:47
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова

Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского узла".
08 июня 2026, 15:01
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка во время встречи с главой поселка. 6 июня 2026 г. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/id368809974?z=photo368809974_457244728%2Fwall368809974_4309
08 июня 2026, 12:08
Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

Подтопление в Нальчике. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYfRF70sZts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
08 июня 2026, 10:14
Нальчане указали властям на нерешенную проблему с ливневками

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше