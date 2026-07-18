Жители Чечни сообщили о росте стоимости установки ГБО на фоне топливного кризиса

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На фоне перебоев с продажей бензина в Чечне вырос спрос на установку газобаллонного оборудования, по словам местных жителей, стоимость установки комплекта ГБО доходил до 70-120 тысяч рублей, а на отдельные автомобили - до 150 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", с конца июня в Чечне наблюдаются перебои с продажей бензина. Автовладельцы сообщали о многочасовых очередях на автозаправочных станциях и ограничениях на отпуск топлива. Жители республики связывали происходящее с усилением контроля за продажей бензина, однако официальные власти причины дефицита подробно не объясняли. На частных АЗС цены на бензин выросли до 190 рублей.

После начала перебоев с продажей бензина часть автовладельцев в Чечне начали переводить машины на газ, чтобы сократить расходы на топливо и меньше зависеть от ситуации на автозаправках. Одновременно выросли цены на газобаллонное оборудование и его установку, рассказал 17 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель одного из местных автосервисов Адам.

Цены, конечно, поднялись, и хорошо поднялись

"Цены, конечно, поднялись, и хорошо поднялись. Как обычно бывает: появляется спрос - поднимаются цены. Кроме того, присутствует дефицит. Баллонов нет, оборудование найти сложно", - рассказал собеседник.

По его словам, продавцы начали искать новые каналы поставок, в том числе напрямую закупать оборудование в Китае. "Сейчас торговцы находят выходы, выходя на Китай. В обход всех дилеров закупают там баллоны и оборудование. Я сам видел, как из Китая привезли целую фуру с баллонами и оборудованием", - сообщил представитель автосервиса.

Он отметил, что из-за ажиотажного спроса установкой газобаллонного оборудования начали заниматься даже те, кто раньше этим бизнесом не занимался. "Наверное, уже каждый пятый начинает заниматься газом. Кто никогда этим не занимался, сейчас начал, потому что есть спрос", - сказал он.

Для одного двигателя требуется один комплект, для другого - совершенно другой

По словам собеседника, стоимость оборудования сейчас сильно различается в зависимости от автомобиля и двигателя. "Есть бюджетное оборудование. Для одного двигателя требуется один комплект, для другого - совершенно другой. Сейчас цены начинаются примерно от 60 тысяч рублей и доходят до 150 тысяч", - сообщил он.

Иную оценку причинам подорожания дал житель Чечни Ибрагим, недавно интересовавшийся установкой ГБО. По его словам, основной рост пришелся именно на стоимость оборудования, а не на услуги по его монтажу.

"Газовое оборудование подорожало минимум в два с половиной раза. Именно оборудование подорожало, а не услуги", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ибрагима, если раньше комплект оборудования для Lada Granta стоил около 20 тысяч рублей, то сейчас его цена достигает 70 тысяч рублей. "На «Гранту» сейчас оборудование стоит уже около 70 тысяч рублей. На Toyota Camry с двигателем 2,5 литра - примерно 80 тысяч, а на Camry с двигателем 3,5 литра - уже в районе 120 тысяч", — рассказал собеседник.

Плюс-минус по Кавказу цены одинаковые везде

Он отметил, что, по его наблюдениям, аналогичный уровень цен сейчас сохраняется практически по всему Северному Кавказу. "Плюс-минус по Кавказу цены одинаковые везде", - добавил Ибрагим.

Еще один житель Чечни Али, недавно установивший ГБО на Lada Granta, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что причиной перехода на газ стали как желание сократить расходы, так и проблемы с доступностью бензина.

Если раньше газ устанавливали из-за экономии, то теперь к этому добавились перебои с продажей бензина и очереди на автозаправках

"Если раньше газ устанавливали из-за экономии, то теперь к этому добавились перебои с продажей бензина и очереди на автозаправках. Если сравнивать нынешнюю стоимость газа и бензина на государственных заправках, расходы на топливо при езде на пропане могут сократиться примерно в два раза", - сказал он.

Установка оборудования обошлась собеседнику в 80 тысяч рублей. В эту сумму вошли также подготовка документов и регистрация изменений в ГИБДД. "У меня Lada Granta. Все сделали под ключ: установили оборудование и сами занимаются регистрацией в ГАИ. Отдельно ходить и оформлять документы мне не пришлось", - пояснил он.

Автовладелец рассчитывает, что оборудование окупится примерно за полтора года, однако отметил, что проезжает не более 20 тысяч километров в год и пока не успел оценить реальную экономию. "Я только установил оборудование и пока привыкаю ездить на газе. Думаю, что оно окупится примерно за полтора года, но точные расходы еще не считал. Мой годовой пробег - не более 20 тысяч километров", - рассказал он.

Не скажу, что сейчас наблюдается ажиотажный спрос, но люди оборудование устанавливают

По наблюдениям собеседника, интерес к установке ГБО в республике вырос, хотя говорить об ажиотаже, по его мнению, пока преждевременно. "Не скажу, что сейчас наблюдается ажиотажный спрос, но люди оборудование устанавливают", - заключил местный житель.

Ранее один из читателей "Кавказского узла", комментируя ситуацию с топливным кризисом в Чечне, сообщил, что жители республики стали чаще переводить автомобили на газ. По его словам, станции технического обслуживания воспользовались возросшим спросом и подняли цены на свои услуги как минимум на 35–40%.

Читатель рассказал, что установка оборудования обошлась одному из автовладельцев в 130 тысяч рублей, тогда как незадолго до этого аналогичная услуга стоила около 80 тысяч рублей. Еще не менее 30 тысяч рублей, по его оценке, потребуется на регистрацию изменений конструкции автомобиля в ГИБДД.

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