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17:55, 13 июля 2026

Рост цен на частных заправках в Чечне стал методом борьбы с очередями

Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На частных заправках, которых в Чечне большинство, в отсутствие значительной конкуренции со стороны вертикально интегрированных компаний цены существенно выросли, очередей за дорогим бензином нет. А на заправках «Роснефти», которая держит цены на прежнем уровне, отсутствует топливо, рассказали водители.

Как писал "Кавказский узел", АИ-95 на заправках "Роснефти" в Чечне отпускают по 73 рубля за литр, на частных заправках цена уже 105 рублей, в связи с этим возникают очереди за недорогим бензином, в которых приходится проводить по несколько часов. При этом "Роснефть" продает лишь по 20 литров, что не покрывает потребности, рассказали автовладельцы.

Предприниматель из Чечни на условиях анонимности сообщил, что в настоящее время на частных заправках, где бензин завозят, цены АИ-95 больше 100 рублей за литр.

По 110-115 рублей бензин есть на всех частных заправках, а их большинство

‎"На корпоративных заправках, цены те же, но бензина нет. Позавчера ситуация в Грозном была такова: по 110-115 рублей бензин есть на всех частных заправках, а их большинство. И очередей нет. Единственная заправка крупной корпорации, которая есть в Чечне - Роснефть, была закрыта, цена там прежняя, но топлива нет", - рассказал предприниматель.

‎Он выразил опасения, что при могут вновь открыться " малые НПЗ", где будут делать некачественное горючее.

‎"Уже сейчас на некоторых базах предлагают явную бурду вместо бензина. Сейчас оживились разговоры о мини-заводиках, которые раньше были самоварные, и по-моему, разрешение эти заводики быстро запускать есть", - сказал предприниматель.

‎Он напомнил, что собственного НПЗ в Чечне так и не открыли.

‎"Существует организация Грознефть, она относится к "Роснефти", и здесь не перерабатывают нефть, а просто добывают и забирают. У "Роснефти" есть свои заправки в республике, но все горючее привозное", - отметил предприниматель.

В условиях всероссийского тренда на лимиты по продаже бензина Чечня решила бороться с очередями ростом цен

‎По его мнению, ситуация в принципе подконтрольная, но в целом нехватка топлива - это общероссийская проблема, а не конкретно республики.

‎"Грубо говоря, дали добро, чтобы больше платить за горючее. В соседней Северной Осетии, например, есть заправка "Роснефть", там дешевле бензин, но там и очереди бешеные, а так как на частных заправках завышенные цены, то и пользуются ими меньше. А в Чечне в принципе цены уравнялись", - пояснил предприниматель.

Правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне, констатировал, что такая картина по всей стране, не только в Чечне.

‎"Если ситуация отличается от общероссийской, то это потому, что в основном заправки принадлежат окружению Кадырова и цены диктуют они", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне пошли по рыночному пути, преодолевая кризис предложения за счет роста цены

‎‎Член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко заявил, что сетевые заправки вертикально-интегрированных нефтяных компаний ("Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть" и др.) держат цены, а остальные АЗС вынуждены покупать втридорога на бирже.

‎‎"В Чечне пошли по рыночному пути, преодолевая кризис предложения за счет роста цены. В других регионах пытаются нормировать по объемам. В любом случае локальные дефициты и высокие цены - это надолго",- уверен он.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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