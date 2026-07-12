Власти Чечни отчитались о примирении 3038 разведенных супружеских пар

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Спецкомиссии воссоединили в республике 3038 разведенных супружеских пар.

Как информировал "Кавказский узел", духовное управление мусульман Чечни 14 февраля отчитались, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, в республике воссоединены 3009 разведенных супружеских пар.

Члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задают странные вопросы, беседы больше походят на допрос, рассказали прошедшие эту процедуру жители Грозного. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

С 4 июля 2017 года, когда в Чечне начали работать комиссии по урегулированию семейных конфликтов, по 11 июля текущего года в республике выявлено 6020 разведенных супружеских пар, из них воссоединено – 3038. Общее количество детей в них составляет 5371, сообщил 11 июля на своем сайте гостелеканал "Грозный".

Напомним, комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись.

Комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами, заявил ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники ранее неоднократно указывали на критическую ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не желают обращаться в полицию, отметили они.

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