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05:59, 12 июля 2026

Власти Чечни отчитались о примирении 3038 разведенных супружеских пар

Женщина с обручальным кольцом. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецкомиссии воссоединили в республике 3038 разведенных супружеских пар.

Как информировал "Кавказский узел", духовное управление мусульман Чечни 14 февраля отчитались, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, в республике воссоединены 3009 разведенных супружеских пар.

Члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задают странные вопросы, беседы больше походят на допрос, рассказали прошедшие эту процедуру жители Грозного. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

С 4 июля 2017 года, когда в Чечне начали работать комиссии по урегулированию семейных конфликтов, по 11 июля текущего года в республике выявлено 6020 разведенных супружеских пар, из них воссоединено – 3038. Общее количество детей в них составляет 5371, сообщил 11 июля на своем сайте гостелеканал "Грозный".

Напомним, комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись.

Комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами, заявил ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники ранее неоднократно указывали на критическую ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не желают обращаться в полицию, отметили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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