ДУМ Чечни отчиталось о воссоединении трех тысяч семей

2 332 пары отказались восстанавливать семьи, в них насчитывается более шести тысяч детей, свыше четырех тысяч из которых проживают с отцами, проинформировало ДУМ Чечни, отчитываясь о воссоединении 3009 семей.

Как писал "Кавказский узел", комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Чеченской Республике воссоединено 3 009 ранее разведенных семей, сообщило агентство "Грозный-информ" со ссылкой на данные Духовного управления мусульман Чечни.



"Всего в регионе проведено 24 543 мероприятия по гармонизации брачно-семейных отношений, в ходе которых выявлено 5 960 разведенных пар. В воссоединенных семьях воспитываются 5 288 детей. При этом 2 332 пары отказались от восстановления семейных отношений", - приводятся в публикации слова представителя ДУМ.

В сообщении уточняется, что у разведенных супругов насчитывается 6 126 несовершеннолетних детей, из них 4 032 ребенка проживают с отцами и 2 049 - с матерями.

В Instagram*-паблике "Чечня сегодня", где также размещено сообщение об этом, публикация набрала 31 комментарий.

"Тут все прекрасно пишут, но по факту ущемляют права женщин, как по закону РФ, так и по исламу, не дают права встречаться и воспитывать своих детей, редкие встречи - в месяц один раз на территории отца", - отметила mina_87_95.

Один из читателей "Кавказского узла" рассказал, что известные ему случаи примирения проходили "добровольно-принудительным" способом". По его словам, в одном случае женщина решила вернуться в семью, когда ее бывший муж, с которым проживали дети, захотел вступить в новый брак. "Бывший муж отказался, потому как вопрос о новой женитьбе был практически уже решен. Тогда она побежала с жалобой в муфтият, через день к экс-супругу заявились члены комиссии с требованием восстановить отношения. Его объяснения и доводы во внимание приняты не были, упор визитеры делали на том, что "есть соответствующее указание падишаха", а значит, хочешь не хочешь, а примиряться придется. В итоге они снова сошлись, но живут как кошка с собакой - постоянные ссоры и ругань", - написал robin.

В другом случае насильно "примиренные" членами комиссии супруги через пару месяцев снова разошлись, и каждый обзавелся новой семьей. "Любое вмешательство со стороны - родственников, духовенства, власти в сферу брачно-семейных отношений без учета мнения бывших мужа и жены, как правило, ни к чему хорошему, не приводит", - констатировал он.

Официальные "комиссии по гармонизации семей" давно действуют в Чечне - эти структуры пытаются "вразумлять" и "возвращать в семью" женщин, которые пытаются получить развод или сбегают от мужей из-за домашнего насилия, указали ранее представители движения "Кавказ без матери". В качестве примера снисходительного отношения чеченских властей к насилию над женщинами в семье они привели комментарий главы республики по случаю убийства Мадины Умаевой.

История смерти Мадины Умаевой из Гудермеса вызвала общественный резонанс в Чечне. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга и была похоронена ночью. Муж Мадины утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родных Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.