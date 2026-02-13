Новое видео с Адамом Кадыровым не сняло вопросы о его отсутствии

За три дня после публикации Рамзаном Кадыровым ролика с участием его сына свежие записи с Адамом Кадыровым больше не появлялись, а качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети. Источники сообщили о последствиях травм для здоровья Адама Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января. Пользователи соцсети сочли странным видео. Спекуляции о здоровье третьего сына главы Чечни возникли на фоне длительного молчания властей, хотя жители республики и говорили о безразличии к вопросу о здоровье сына главы региона.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Видео с Адамом Кадыровым вызвало сомнения в достоверности

В сети продолжается обсуждение изменений во внешности Адама Кадырова после более чем трехнедельной паузы на появления на публике и в соцсетях.

"После почти месячного отсутствия, логично было дать небольшое интервью с опровержением слухов о ДТП, своем тяжелом состоянии и т.д. А тут какой-то короткий ролик, в котором наш герой появляется в кадре урывками по несколько секунд, и произносит пару фраз. Так что неудивительно, что у многих из тех, кто просмотрел это видео. сложилось впечатление, что сын Кадырова «ненастоящий», пишет читатель "Кавказского узла" Игорь С.

Персонаж в этом ролике лишь отдаленно напоминает сына Кадырова

Читатель с ником sherley.tremblay указал на изменения во внешности, которые вызывают сомнения в сети.

"Адам Кадыров прежде никогда не выглядел таким, каким он предстал в данном видео. До своего исчезновения он был чересчур полным для своего возраста, плюс нос у него был другой формы. Также многие обратили внимание на не сходившую с его лица кривую ухмылку и застегнутый ворот военного кителя. На прежних фото и видео он так не скалился и верхние пуговицы рубашек и камуфляжа у него всегда были расстегнуты. Впрочем, некоторые полагают, что Кадыров-младший сильно потерял в весе, попав на больничную койку, а форма носа могла быть изменена из-за вмешательства пластического хирурга после полученного в ДТП перелома", - пишет он.

"Или ИИ, или двойник. Но персонаж в этом ролике лишь отдаленно напоминает сына Кадырова", - высказал мнение stephine_krajcik.

Сын Кадырова после показанного отцом видео, опять исчез, словно его и не было. В Чечне все еще гадают, что это было, и кто это был в том самом ролике. Двойник, ИИ или же все-таки реальный Адам Кадыров, похудевший и изменившийся до неузнаваемости после случившегося тяжелого ДТП с его участием и перенесенных в Боткинской больнице операций", - прокомментировал vance.

Основная дискуссия в Facebook* под материалом “Кавказского узла” по теме также развернулась вокруг подлинности появившегося видео и внешнего вида героя публикации. По мнению пользователей соцсети, изменения во внешности - похудение, иные черты лица, «непривычная» мимика - стали поводом для многочисленных сомнений.

Читатели обращают внимание на детали: форму лица, количество наград, движения рук и даже монтаж кадра. В комментариях активно обсуждаются версии о двойнике, возможной инсценировке и спекуляциях вокруг состояния здоровья. При этом часть аудитории воспринимает происходящее как информационный спектакль, а другая — как повод для серьезных вопросов.

По мнению пользователей соцсети, главным аргументом в пользу версии о “подмене” стали изменения во внешности. Комментаторы утверждают, что человек на видео выглядит иначе, чем прежде, и указывают на резкое похудение и другие черты. Многие комментаторы отмечают, что фигура и комплекция человека на видео отличаются от прежних появлений.

«Схуднул он однако», - написал Сергей Куницкий.

«Похудел сильно», - отметила Саида Мирзаева.

Поводом для обсуждения стали и детали образа на видео - в частности, отсутствие привычных наград. Читатели обращают внимание, что на видео их меньше, чем ожидалось.

«Где остальные медали», - написал Nikolaj Meier.

«И медалей маловато», - отметила Надежда Филонюк.

Третий сын Рамзана Кадырова начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.

Как считают пользователи Facebook*, отдельное внимание вызвали детали кадра и возможный монтаж. Некоторые комментаторы обсуждают положение рук и качество съемки.

«А где его рука на втором фото?» - написала Анна Додонова.

«Мы еще в этом видео заметили, что левая рука пропадает, значит это смонтировано с помощью ИИ», - считает Neo Nero Nur.

«Что с левой рукой?» - поинтересовалась Sana Korn.

Звучат и диаметрально противоположные мнения - часть комментаторов не видит повода для сомнений или считает ситуацию преувеличенной.

«Мы верим. Я поверил», - написал Anton Aslanov.

«Это доказывает, что они оба живы», - считает Амина Раджабова.

Отметим, что после видео, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни, к 14.30 мск не было новых актуальных видеозаписей с участием Адама Кадырова.

Пресс-служба Адама Кадырова на своей странице в Instagram* опубликовала лишь очередное поздравление от его имени с днем рождения, приложив фото, явно сделанное в теплое время года.

Источники назвали последствия для здоровья Адама Кадырова

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова после ДТП удалили селезенку и прописали полугодовую диету с исключением жирного мяса, острой и соленой пищи, пишет "Медиазона"*.

«Также у сына Кадырова в результате травмы головы была диагностирована трещина в челюсти, что само по себе исключило на какое-то время употребление твердой пищи», - говорится в публикации,

Еще одним последствием аварии источники назвали повреждение зрительного нерва, которое может угрожать потерей зрения в одном глазу.

Напомним, жители республики рассказали, что интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы.

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

