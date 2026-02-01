Жители Чечни рассказали о безразличии к состоянию Адама Кадырова

Отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы волнуют опрошенных "Кавказским узлом" жителей Чечни. Интерес к информации о ДТП с участием Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, обычным же жителям Чечни эти темы безразличны, рассказали они.

Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном За сообщениями об аварии с кортежем Адама Кадырова 16 января 2026 года в Грозном последовала волна противоречивых сообщений. Источники утверждали, что пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие, официальные структуры инцидент не подтверждали, но Кадыров-младший перестал появляться на публике.

Как писал "Кавказский узел", 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. Спустя неделю после сообщений об аварии в Грозном Адам Кадыров так и не появился в свежих видео, хотя сделал в своем Instagram*-аккаунте несколько публикаций. К 11-му дню после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова в Грозном третий сын главы Чечни поддерживает относительную публичную активность в соцсетях, продолжает угрожать врагам, но не публикует своих новых изображений.

Залине 50 лет, всю жизнь работала воспитателем детского сада в городке Иванова, что на Старых промыслах. "Думала, до пенсии буду работать в этом садике. Зарплаты были небольшие, но коллектив был хороший, а в конце прошлого года пообещали, что зарплату нам повысят. Но мне пришлось уволиться по собственному из-за конфликта с заведующей, которая, как я поняла, специально спровоцировала этот конфликт. Доказывать свою правоту было бессмысленно. Слышала от соседей, что было ДТП и что один из пострадавших - сын главы Чечни. Меня мало интересовало, что там конкретно случилось, потому что в связи с увольнением мне нужно было срочно искать работу, а это сейчас, зимой, очень большая проблема", - рассказала Залина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все свободное время уходит на поиск хоть какой-то работы. "Я не смотрю телевизор, прихожу домой уставшая, в соцсети давно не захожу. Проблем своих - выше крыши, мне, честно говоря, ни до кого нет дела, кроме моих родных и близких", - говорит Залина.

Она добавила, что ее интересует сейчас откуда взять деньги, чтобы заплатить за свет и за газ. "Все остальное меня не волнует" ,- заявила женщина. По ее словам, ее гложет обида, что осталась без работы за месяц до ожидаемого повышения зарплаты. "Хотя, не думаю, что зарплата учителей и воспитателей значительно возросла", - сомневается Залина.

Хадижа портниха, ей 45 лет, портняжному мастерству училась у Хавы, которая была в 80-ые годы художником-модельером в Грозненском Доме быта. «Мне повезло, что я девчонкой, сразу после школы, попала в этот коллектив. Зато теперь я всегда при деле, у меня много заказчиков», - рассказала женщина.

На вопрос, следит ли она за новостями, за тем, что происходит в республике, она спрашивает: «А зачем мне все эти новости? Ничего хорошего из этого ящика не услышишь. Новости мне приносят мои заказчицы, они все знают: кто женился, кто развелся, в чьей семье родился ребенок, а у кого наконец-то появился состоятельный друг, значит, будем шить новые наряды! Вот такие городские новости, самые правдивые, кстати», - подчеркивает она.

Хадижа бережет свое время и свое здоровье. «Следить за новостями? Зачем?» – искренне удивляется она .

«Лазить по всяким сайтам, что-то о ком-то искать, тем более об этом сыне главы? У меня заказчицы, мне нужно работать, тем более, что я свое дело люблю. На данном этапе новость об отключении света 30 января в Грозном на три часа была для меня в сто раз важнее информации о здоровье наследника «чеченского престола». Слава Всевышнему, электричество было включено и я успела в этот день выполнить заказы", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Руслану без малого 60 лет. После окончания педагогического института работал учителем физкультуры, руководил секцией по классической борьбе. Из школы ушел в прошлом году, считает что даже увеличение зарплаты все равно оставит бюджетников Чечни в числе самых малооплачиваемых в России. «Сколько можно терпеть такое унизительное отношение к нам, бюджетникам? У меня есть машина Hyundai Solaris. Я ее купил за деньги, присланные мне старшим братом, который уже много лет работает нефтяником в Норвегии. Вот уже почти полгода, как я занимаюсь извозом и получаемая выручка значительно превышает зарплату учителя», - говорит Руслан.

Но есть еще одна причина, по которой он ушел из школы. «Мне сложно было отвечать детям, особенно старшеклассникам, на вопросы о жизни и особенно поведении отроков главы Чечни. Комментировать все, что мы видим по телевидению, давать оценку их поступкам - было нереально мне, педагогу. Зато сейчас у меня как будто мешок с камнями с плеч упал: у меня нет времени из-за загруженности смотреть новости по ТВ или же искать в интернете информацию о состоянии здоровья отпрыска Кадырова. Мне совершенно все равно, какое у него сейчас здоровье. У меня нет ни времени, ни желания загружать голову этой информацией. Это не тот человек, ради которого стоит вести какие-то разговоры", - сказал Руслан.

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова, отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев". В 2018 году произошла авария с участием Турпал‑Али Ибрагимова, главы Шалинского района и двоюродного брата Рамзана Кадырова. Как сообщали источники, Mercedes Ибрагимова столкнулся с автомобилем "Жигули", в котором находилась чеченская семья: женщина и ребенок скончались сразу после аварии, глава семьи позже умер в больнице. Очевидцы утверждали, что охрана чиновника изымала телефоны у свидетелей, чтобы не допустить утечки информации.

28-летняя предпринимательница Мадина рассказала, что не интересуется новостями об Адаме Кадырове.

«Не слежу за здоровьем Адама Кадырова, я и за своим здоровьем не слежу. Новости об отключении электричества [волнуют больше], конечно. Адам Кадыров всем безразличен, если он жив», — сказала Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

В республике мало кого волнует происходящее с этой семьей

Безразличие к самой истории выразили и другие собеседники «Кавказского узла», обратив внимание на ряд противоречивых сообщений. При этом тон и акценты в оценках различались: одни собеседники говорили о недоверии к самой информации и ее значимости, другие — о болезненном интересе медиа и моральной стороне происходящего.

«Я не слежу за Адамом Кадыровым, мне вообще не интересно о нем ничего, кроме общего информационного шума о ДТП. Мне показалась информация немного натянутой, я не видел никаких огромных пробок в тот день. И вообще могу сказать, что в республике мало кого волнует происходящее с этой семьей. Вообще не хотел бы сравнивать какие-то бытовые вещи с этой новостью, мне кажется, это не заслуживает даже сравнения с отключениями электричества», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Грозного, 33-летний предприниматель по имени Ислам.

Преподаватель ЧГУ по имени Тамерлан назвал «чрезмерным и больным» интерес федеральных медиа к истории с ДТП Адама Кадырова.

«С первых минут было много сплетен, про смерть самого Адама или Хамзата Чимаева. Почему-то СМИ не интересовала судьба человека, с которым столкнулся кортеж Кадырова. Как и в ДТП, которые с участием охраны, сопровождения Кадыровых и других высокопоставленных чиновников уносят жизни обычных жителей Чечни – это никого не интересует. Я не могу сказать, что многие были бы рады смерти сына Кадырова. Все же мы верующие мусульмане и желать кому-то смерти, - это грех", - сказал он.

Тамерлан отметил, что после первых сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова интересовался этой темой. Но волнуют его насущные проблемы, в частности, зарплаты преподавателей. "Для меня, как преподавателя это каждодневная проблема. Когда у вас семья и дети, и ежедневно растут цены, конечно я буду думать больше о том, чем их прокормить, а не о ДТП, даже с участием Кадыровых», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Тамерлан.

Официальные медиа 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 18 января Чимаев опубликовал совместную фотографию с Адамом Кадыровым в сторис Instagram*, сопроводив фразой на чеченском языке "Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем". В тот же день Чимаев записал видео, которое также опубликовал в сторис на своей странице в социальной сети. "Я жив, не умер, как, наверное, некоторым хотелось бы. Нахожусь в Абу-Даби, погода хорошая", - приводит перевод его слов чеченская телекомпания "Вайнах". На видео Чимаев едет за рулем автомобиля.

Большинство тем жители Чечни готовы обсуждать лишь "в узком кругу"

45-летний юрист Мовсар заявил, что и сам он, и других людей не любят откровенничать при обсуждении каких-либо новостей.

"А большинство даже и не знали об аварии Адама. Большинство заняты добычей хлеба насущного и не следят за новостями", - полагает он.

Люди предпочитают публично не говорить о новостях, подтвердил 60-летний Юнус, который занимается турбизнесом.

"Я знаю изнутри, но надо знать специфику сегодняшнего чеченского общества. Адам, авария - люди все прекрасно понимают, все это прекрасно видят, но никто на эти темы не разговаривает. В узком кругу люди обсуждают", - сказал он.

По словам Юнуса, любая тема обсуждается только в доверительных беседах.

"Даже по поводу отключения света, ни один человек громко ни об одной проблеме сказать не может, потому что это может касаться конкретного чиновника, а никто не знает, насколько этому чиновнику что позволено. Но если будет кому-то команда дана какого-то чиновника "топить" – тогда людям разрешают как бы своё мнение высказать. Люди прекрасно все правила игры приняли, и люди говорят только о том, что можно говорить. Так если какую-то тему политизированную, то на публике мы просто взглядами можем обменяться, чтобы понять друг друга", - пояснил он.

Ещё один житель Чечни, 67-летний пенсионер Шамиль рассказал, что проявляет интерес к новостям республиканским не системный, сиюминутный.

«Событие произошло - интерес на пару дней. Но к слухам о здоровье главы республики - более "продолжительный" в силу зависимости многих аспектов жизнедеятельности простых людей от личности руководителя. Такая ситуация проявляется не только у нас, но и во всех странах система управления которых основана на единоличной власти", - отметил он.