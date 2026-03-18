Кавказский узел

20:34, 18 марта 2026

Смена мнения Ремесло о ситуации в стране вызвала непонимание Алаудинова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов позвонил блогеру Илье Ремесло, который опубликовал сегодня ряд постов с критикой власти. Ремесло подтвердил, что его не взломали. Алаудинов предложил проверить, не держат ли блогера в заложниках.

Как писал "Кавказский узел", часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября  2025 года командир подразделения Апти Алаудинов . Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся.  В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.  

В ночь с 17 на 18 марта блогер Илья Ремесло опубликовал  в своем Telegram-канале пост «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». Среди причин он называет СВО на Украине, блокировки интернета и мессенджеров, отсутствие сменяемости власти и диалога с обществом. Следом Ремесло записал видеосообщение, чтобы подтвердить, что его не взломали.

Наутро он продолжил писать критические посты, в частности коснувшись тяги к роскоши российской власти и  пообещал подробнее рассказать про свое сотрудничество с администрацией президента по теме борьбы с оппозицией.

На высказывание Ремесло отреагировал глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Раньше Ремесло «был абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком, который имеет большие связи в спецслужбах и администрации президента. Он был главным инициатором посадки Навального. Ну, короче говоря, тема такая, что человек вроде бы, по моему пониманию, был абсолютно за Россию. Конечно, то, что он сейчас делает, — это просто страшная вещь. Если он не находится там где-то в заложниках или ещё что-то», - заявил сегодня Алаудинов в своем telegram-канале.

Глава спецназа "Ахмат" сообщил, что позвонил сегодня Ремесло, так как предположил, что блогера взломали. Однако тот пояснил, что взлома не было и он изменил свое мнение. «Я знал, что кто-то будет раскачивать страну. Я знал, что приготовления идут к раскачке страны в нынешнее время. Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим», — отметил Алаудинов.

Илья Ремесло - уроженец Нальчика, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет, получив специальность юриста, был членом Общественной палаты РФ с 2017 по 2020 год, говорится на сайте Общественной палаты РФ.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot

* Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

