Смена мнения Ремесло о ситуации в стране вызвала непонимание Алаудинова

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов позвонил блогеру Илье Ремесло, который опубликовал сегодня ряд постов с критикой власти. Ремесло подтвердил, что его не взломали. Алаудинов предложил проверить, не держат ли блогера в заложниках.

Как писал "Кавказский узел", часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября 2025 года командир подразделения Апти Алаудинов . Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся. В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.

В ночь с 17 на 18 марта блогер Илья Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале пост «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». Среди причин он называет СВО на Украине, блокировки интернета и мессенджеров, отсутствие сменяемости власти и диалога с обществом. Следом Ремесло записал видеосообщение, чтобы подтвердить, что его не взломали.

Наутро он продолжил писать критические посты, в частности коснувшись тяги к роскоши российской власти и пообещал подробнее рассказать про свое сотрудничество с администрацией президента по теме борьбы с оппозицией.

На высказывание Ремесло отреагировал глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Раньше Ремесло «был абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком, который имеет большие связи в спецслужбах и администрации президента. Он был главным инициатором посадки Навального. Ну, короче говоря, тема такая, что человек вроде бы, по моему пониманию, был абсолютно за Россию. Конечно, то, что он сейчас делает, — это просто страшная вещь. Если он не находится там где-то в заложниках или ещё что-то», - заявил сегодня Алаудинов в своем telegram-канале.

Глава спецназа "Ахмат" сообщил, что позвонил сегодня Ремесло, так как предположил, что блогера взломали. Однако тот пояснил, что взлома не было и он изменил свое мнение. «Я знал, что кто-то будет раскачивать страну. Я знал, что приготовления идут к раскачке страны в нынешнее время. Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. Человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим», — отметил Алаудинов.

Илья Ремесло - уроженец Нальчика, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет, получив специальность юриста, был членом Общественной палаты РФ с 2017 по 2020 год, говорится на сайте Общественной палаты РФ.

* Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

