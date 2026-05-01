Аналитики объяснили значение решения по делу Губарева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прекращение административного преследования бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева нельзя считать юридическим прецедентом, но оно является показательным случаем в практике дел о "дискредитации армии".

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что на бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. 12 марта в интервью Губарев заявил, что донос на него написал руководитель спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. 1 28 апреля Таганский суд Москвы не нашел признаков дискредитации Росгвардии и спецназа "Ахмат" в публикациях Губарева и прекратил его дело.

Губарев также обнародовал текст заявления от имени Апти Алаудинова. В документе говорится, что авторы публикации в телеграм-канале "Рядовой Губарев" "руководствовались в том числе мотивом национальной ненависти, допуская пренебрежительное, недружелюбное отношение к спецназу "Ахмат" в лице его командира".

Случай Губарева, чье административное дело по статье о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП РФ) суд прекратил, не является уникальным, но он заслуживает внимания, считает краснодарский адвокат Кондрат Горишний.

"Такие дела иногда прекращаются из-за отсутствия состава, события, недоказанности направленности высказывания именно на дискредитацию. Но случай заметный и редкий: речь не об абстрактной антивоенной реплике, а о критике конкретного подразделения, и экспертиза не нашла признаков дискредитации. Случай редкий, потому что касается критики структуры, воспринимаемой как крайне чувствительная", - заявил он "Кавказскому узлу".

При этом, адвокат подчеркнул, что суд своим решением не узаконил критику спецназа "Ахмат". "Суд разрешил конкретное дело: конкретные публикации, конкретный протокол, конкретная экспертиза, конкретный вывод об отсутствии состава. Но у этой медали есть и другая сторона - суд подтвердил, что критика спецназа "Ахмат" сама по себе не является по умолчанию дискредитацией армии или Росгвардии. Исходя из диспозиции статьи 20.3.3 КоАП РФ, напрашивается следующий вывод - критиковать можно не потому, что теперь это разрешено судом, а потому, что не всякая критика равна дискредитации", - отметил он.

Горишний также заметил, что хотя экспертиза не нашла в словах Губарева дискредитации вооруженных сил, ее результат не может однозначно расцениваться как основание для подачи иска о заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ).

"Сама по себе экспертиза, которая не нашла дискредитации, не доказывает заведомость. Она доказывает, что состав правонарушения отсутствует. Для ответственности заявителя нужно доказать, что он понимал ложность сообщения и сознательно инициировал проверку", - подчеркнул он.

Московский адвокат Даниил Берман, представлявший Губарева в суде, после заседания 28 апреля заявил, что в деле не было "никакого состава административного правонарушения". "Я бы даже сказал, что события, скорее всего, не было. Это, по большому счету, было уже установлено на стадии доследственной проверки, потому что Апти Алаудинов просил привлечь Губарева за совершение преступления, предусмотренного (уголовной) статьей 207.3 "Распространение фейков". Но, естественно, фейков никаких никто не увидел. Это заявление (Алаудинова) лежит в этих материалах (дела) - можно предположить, что скорее всего, был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но из этого материала попытались вытащить некий административный материал, надергали разных публикаций в декабре 2025 года. Отдали лингвистам, они сказали, что никакой дискредитации армии там нет", - заявил Берман на видео, которое 28 апреля опубликовал Telegram-канал "Слово защите". По словам Бермана, суд при рассмотрении административного дела назначил собственную, "более расширенную" экспертизу, и та подтвердила выводы об отсутствии правонарушения. "Никоим образом армия РФ не дискредитируется, верховный главнокомандующий не дискредитируется, и никто не дискредитируется. Упоминается "Ахмат", упоминается Алаудинов, но это никак не связано с целями специальной военной операции, достижением мира сотрудничества и всего остального", - подчеркнул защитник Губарева. Он также добавил, что у защиты была возможность прекратить дело за истечением срока привлечения к административной ответственности, но этот аргумент не использовался в суде, "потому что приятнее получить прекращение по существу аргументов, чем прекращение за сроком".

Адвокат Горишний также обратил внимание, что решение суда по делу Губарева не создает прецедент критики военных чиновников.

"Постановление районного суда не становится общеобязательным правилом для других судов. Но его можно использовать в аналогичных ситуациях в связи с установлением, что критика конкретного подразделения или должностного лица не тождественна дискредитации ВС РФ. Плюс суд должен устанавливать не просто негативный тон, а именно направленность на дискредитацию, а лингвистическая либо психолого-лингвистическая экспертиза может иметь ключевое значение. Таким образом, это не легализация критики "Ахмата" и не судебная индульгенция на будущее. Но кейс показательный: суд фактически указал, что критика должна доказываться как дискредитация, а не объявляться ею по факту раздражения адресата", - заключил он.

Глава информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский также отметил, что решение суда не создает прецедента критики военных чиновников.

"Это не уникальный случай. По статье 20.3.3 КоАП были случаи, хотя и редкие, прекращения дела за отсутствием события преступления, что не отменяло общую практику. Поэтому это дело не прецедент для разрешения критики, а просто одно из таких дел", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что 9 апреля Павел Губарев в интервью журналисту Юрию Дудю* рассказал о чеченском плене: в 2015 году его похитили чеченские бойцы после того, как в сети появились сведения о том, что он заявлял о причастности Рамзана Кадырова к нападению на Charlie Hebdo. По словам Губарева, от него требовали извинений на камеру, но он, несмотря на избиения, извиняться отказался.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.