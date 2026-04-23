Айшат Хизриева смогла покинуть Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Айшат Хизриева, которую в Новосибирске пытались похитить неизвестные, экстренно покинула Россию. Девушка поблагодарила всех, кто предал огласке информацию о ее деле.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Айшат Хизриева, которую пытались похитить неизвестные в Новосибирске, ночью вышла из отдела полиции, написав там заявление о преследовании и попытке похищения. Люди, которые пытались ее похитить, заявили, что она обвиняется в краже, но в полиции не подтвердили информацию о ее розыске. Айшат заявила, что в семье ей угрожает опасность. Хизриева бежала из Чечни сама, не обращаясь к правозащитникам, и сама наняла адвоката.

На видео Хизриева рассказала, что ей 21 год и она добровольно ушла из семьи. По словам девушки, на нее "пытаются навесить" кражу 4 миллионов рублей. Отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - говорила Айшат на записи.

Айшат Хизриева уехала из России и теперь находится в безопасности, сообщили сегодня вечером правозащитники. Девушка смогла экстренно покинуть страну, узнав, что ее официально не разыскивают по линии МВД и заявление о краже против нее не подавали; оставаться в РФ она не могла из-за рисков повторных попыток похищения, так как в полиции "ей ничем не помогли", отмечает правозащитная группа "Марем".

Видеозапись, которую сделала для правозащитников сама Хизриева, опубликовала "Кризисная группа СК SOS" (внесена в реестр иноагентов). На записи Айшат сообщает, что с ней "все хорошо" и она находится в безопасности.

Девушка поблагодарила всех, кто помогал ей и распространил информацию о произошедшем с ней. "Только благодаря этому, я думаю, я сейчас могу здесь стоять и записывать это видео", - сказала, в частности, Айшат. Запись она сделала в людном месте, не уточняя, где именно находится.

“Очень много людей - журналистов, правозащитников, просто неравнодушных людей - помогли Айшат выбраться из вчерашней истории живой и здоровой”, - отметили в организации.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". По данным правозащитников, жертвой такого преступления стала, в частности, уроженка Чечни Седа Сулейманова, которая в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Подруга Седы Лена Патяева спустя несколько лет после похищения Сулеймановой продолжает добиваться расследования. Патяева стала главным инициатором кампании "Где Седа?", она пишет обращения в государственные органы и проводит одиночные пикеты, в связи с чем сталкивается с задержаниями и арестами.