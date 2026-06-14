Правозащитники обеспокоены судьбой Селимы Исмаиловой

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14-го — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", — отмечается в сообщении.

Правозащитная группа "Марем" опубликовала 14 июня в своем телеграм-канале сообщение-напоминание про уроженку Чечни Селиму Исмаилову. В сообщении отмечается, что после публикации Мансуром Солтаевым видео, где Исмаилова "утвердительно кивает в ответ на его слова о том, как ей хорошо живется в кругу родственников", на связь она больше не выходила. "С тех пор Селима ни разу не выходила на связь со своим адвокатом или правозащитниками, помогающими ей несколько месяцев", - говорится в публикации.

Правозащитники выразили опасения "в отношении нынешнего состояния Селимы". Им сообщали, что она жива и здорова, живет и работает "там-то", а "общественный деятель" даже обещала устроить с ней видео-встречу, но так и не устроила.

"Никто из тех, кто уверял нас в благополучии Селимы, не предоставил никаких доказательств, не помог связаться с ней и не прислал даже ее фото. Мы все еще ждем", - говорится в публикации, авторы которой попросили тех, кто что-либо знает о судьбе Исмаиловой, написать им. Комментариев под публикацией по данным на 00.45 мск сегодня, 14 июня нет.

Власти Чечни ранее публиковали видео с другими людьми, чьей судьбой активно интересовались журналисты и правозащитники. Так, в августе 2023 года они публиковали видео с доставленной из Санкт-Петербурга Седой Сулеймановой; уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев тогда заявил, что девушке ничего не угрожает, но в последующие годы от нее не поступало никаких сообщений. По данным ряда источников, Седа Сулейманова в течение нескольких месяцев после этого была убита, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева еще в 2025 году передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения.

10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. После возвращения из шелтера она совершила еще одну попытку побега. Сразу после вывоза Тарамовой из шелтера спецрепортаж о ней опубликовала ЧГТРК "Грозный". В телесюжете Халимат Тарамова рассказала, что рада оказаться дома, и заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали тогда авторы комментариев к телерепортажу и подвергли сомнению слова о соблюдении ее прав в Чечне.