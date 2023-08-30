Отчет Солтаева о встрече с Сулеймановой встревожил правозащитников

30 августа 2023, 07:38

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Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в отчете о встрече с доставленной из Санкт-Петербурга Седой Сулеймановой опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому, указала Кризисная группа СК SOS*.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о встрече с Седой Сулеймановой. Он заявил, что девушке ничего не угрожает, и она находится в безопасности. "Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет", - написал он в своем телеграм-канале, опубликовав также фотографию, на которой он и девушка сидят в креслах.

23 августа к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли силовики и забрали их в отделение, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг, сообщила 25 августа Кризисная группа СК SOS*.

Мансур Солтаев опубликовал лишь фото с Седой Сулеймановой, хотя "в аналогичных случаях власти обычно публикуют видео", заявила сегодня ночью Кризисная группа СК SOS*.

12 июня чеченские силовики в Москве задержали по подозрению в краже сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. На следующий день она в сопровождении силовиков вылетела в Грозный. 8 июля Мансур Солтаев опубликовал видео беседы с Исмаиловой и заявил, что она находится дома и в полном порядке.

"Почему девушку не отпускают домой в Санкт-Петербург и не дают ей связаться с ее женихом, Станиславом Кудрявцевым, Солтаев не уточнил. Также на фото виден след на шее непонятного происхождения (На опубликованной в телеграм-канале Солтаева фотографии на шее Сулеймановой видно пятно, похожее на гематому. - Прим. "Кавказского узла")", - говорится в публикации в телеграм-канале правозащитного проекта.

Партнер Седы "очень переживает из-за опубликованного фото и отметил, что Седа выглядит подавленной", отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре 2022 года Седа Сулейманов обратилась в Кризисную группу*, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их словам, известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, поскольку юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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