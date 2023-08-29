Омбудсмен Чечни отчитался о встрече с Седой Сулеймановой

29 августа 2023, 19:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанная чеченскими силовиками в Санкт-Петербурге Седа Сулейманова находится у родственников, ей ничего не угрожает, заявил сегодня уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев.

Как писал "Кавказский узел", к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру вечером 23 августа пришли сотрудники полиции и забрали их в отделение. Силовики сообщили, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку повезли в аэропорт Пулково, чтобы отправить обратно в республику. Силовики в Грозном допросили задержанную в Санкт-Петербурге Седу Сулейманову как свидетеля по делу о краже украшений и передали ее дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг, сообщила 25 августа Кризисная группа СК SOS*.

В октябре 2022 года Седа обратилась в СК SOS*, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести" - родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале этого года девушку уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого она поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев разместил сегодня краткий отчет о встрече с Седой Сулеймановой

"Встретился с Седой Сулеймановой. В ходе беседы убедился, что ей ничего не угрожает, она находится в безопасности. Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет", - написал он в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографию со встречи, на которой он и девушка сидят в креслах.

Ранее Солтаев сообщил, что Седа Сулейманова проходит свидетелем по уголовному делу, ее допросили в Грозном и уже отправили домой. "Все происходит в рамках законодательства Российской Федерации", - привело его слова агентство "Чечня сегодня" 26 августа. Солтаев также отметил, что держит вопрос на личном контроле.

"Кавказский узел" также писал, что чеченские силовики в Москве забрали сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Утром 13 июня девушка в сопровождении силовиков вылетела в Грозный. Однако 14 июня ее не оказалось в отделении полиции, куда чеченские силовики должны были доставить ее по делу о краже. 8 июля омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео беседы с Исмаиловой и заявил, что она находится дома и в полном порядке. Пользователи Telegram предположили, что девушку заставили участвовать в записи этого видео.

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14-го — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", — отмечается в сообщении.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.