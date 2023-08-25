Седа Сулейманова передана родственникам в Чечне

25 августа 2023, 20:35

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Силовики в Грозном допросили задержанную в Санкт-Петербурге Седу Сулейманову как свидетеля по делу о краже украшений и передали ее дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

Как писал "Кавказский узел", к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру вечером 23 августа пришли сотрудники полиции и забрали их в отделение. Силовики сообщили, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку повезли в аэропорт Пулково, чтобы отправить обратно в республику, сообщили правозащитники. Спустя сутки после задержания Седы правозащитникам не удалось установить ее местонахождение.

В октябре 2022 года Седа обратилась в СК SOS*, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести" - родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале этого года девушку уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого она поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

Сегодня утром адвокаты прибыли в Грозный, чтобы найти Седу Сулейманову. В отделе полиции по Ахматовскому району адвокаты написали заявление с требованием ознакомиться с материалами дела против Сулеймановой, а также потребовали проводить все следственные мероприятия только в присутствии защитников, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS* в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции сообщили, что Сулейманову привезут в отдел вечером. Но встретиться с подзащитной адвокатам так и не удалось: девушку допросили как свидетельницу по делу о краже украшений, а на выходе из отдела передали дяде и тете. При этом адвокатов не известили о доставлении Седы в отдел, допрос провели без их участия, говорится в сообщении. Также Сулейманова написала отказ от адвокатских услуг, хотя такой документ может быть подписан только в присутствии адвокатов. Правозащитники полагают, что она сделала это под давлением.

Ранее сегодня партнер Сулеймановой Станислав Кудрявцев и директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев отправили свои обращения к уполномоченной по правам человека России Татьяне Москальковой. Они отметили, что сотрудники полиции не могут предоставить адвокатам внятные объяснения и процессуальные документы по делу Сулеймановой. Они попросили Москалькову "взять дело под личный контроль и обеспечить его справедливое рассмотрение, а также доступ адвокатов к подзащитной и их ознакомление с материалами уголовного дела", указано в другом сообщении правозащитников.

"Кавказский узел" также писал, что чеченские силовики в Москве забрали сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Утром 13 июня девушка в сопровождении силовиков вылетела в Грозный. Однако 14 июня ее не оказалось в отделении полиции, куда чеченские силовики должны были доставить ее по делу о краже. 8 июля омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео беседы с Исмаиловой и заявил, что она находится дома и в полном порядке. Пользователи Telegram предположили, что девушку заставили участвовать в записи этого видео.

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14-го — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", — отмечается в сообщении.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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