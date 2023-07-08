Пользователи соцсети усомнились в словах омбудсмена Чечни о Селиме Исмаиловой

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14-го — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", — отмечается в сообщении.

Видео с Селимой Исмаиловой, о судьбе которой ничего не было известно после того, как чеченские силовики увезли ее из московского аэропорта, опубликовано 7 июля в Telegram-канале уполномоченного по правам человека в Чечне Чечни Мансура Солтаева.

На видеозаписи Солтаев сидит за столом с девушкой. "Вам не угрожает ничего, вы находитесь среди родственников, в любящей семье?" - спросил он. "Нет", - ответила девушка. "Вы свободно выходите на улицу, в магазин можете пойти, прогуляться? Какие-то проблемы возникают у вас?" - продолжил задавать вопросы Солтаев. "Нет", - снова сказала девушка. "Ограничений ваших передвижений никаких нет?" - спросил он. "Нет", - третий раз односложно ответила девушка. При этом она практически не поднимала глаз и выглядела напряженно.

Солтаев написал в описании к видео, что посетив семью Селимы в Ачхой-Мартане, застал девушку "в кругу родственников и в хорошем расположении духа". По его словам, девушка просит не распространять о ней ложную информацию.

В видеосюжете ЧГТРК "Грозный", который также опубликован в Telegram-канале омбудсмена 7 июля, Солтаев заявил, что "психологи поработали над ней, над ее мышлением", и девушка благодарила за то, что сейчас "находится с родственниками, с бабушкой, тетей, отцом". "Отец ее очень любит, и она тоже очень любит отца", - сказал он.

По его словам, девушка в очень хорошем состоянии, ей ничего не угрожает, в безопасности, у нее есть телефон, она общается с родственниками. При этом Солтаев обвинил "западных агентов влияния", "которые якобы ведут работу по спасению женщин от домашнего насилия на Кавказе", в нагнетании ситуации.

Эта запись в Telegram-канале Солтаева, у которого насчитывается 189 подписчиков, набрала к 21.00 мск 35 комментариев. Пользователи усомнились, что Исмаилова говорила добровольно и в хорошем состоянии. "Вы думаете, мы поверим в эту ложь? Если её никто не удерживает, то пусть приезжает ко мне в гости. А как же заявление о краже? Её увезли силовики, где расследование? То есть она уже не преступница и может спокойно улететь?" - поинтересовалась Алина.

"Взгляд в пол, пустое лицо. Желаю вам такого же доброго здоровья и хорошего расположения духа", - отметил пользователь Giovanni Giorgio. "Вообще по лицу видно, что всё в порядке, ей ничего не угрожает и она счастливая девушка, во Внуково просто случайно заблудилась", - написал Aleksandr.

"Хорошо, хоть жива, сидеть и говорить может, какой же ужас происходит на глазах всего мира", - прокомментировал Алексей. "Грамотно мозги промыли угрозами, чтобы на камеру сказала то, что нужно", - предположил Sergio.

"Кавказский узел" также писал, что Халимат Тарамова после того, как ее силой вернули в семью чеченские силовики, записала видеообращение, в котором заверила, что с ней все в порядке, попросила не распространять ложные слухи и оставить ее и ее семью в покое. Правозащитники и пользователи сети предположили, что видео записано под давлением.

10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. После возвращения из шелтера она совершила еще одну попытку побега. Сразу после вывоза Тарамовой из шелтера спецрепортаж о ней опубликовала ЧГТРК "Грозный". В телесюжете Халимат Тарамова рассказала, что рада оказаться дома, и заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали тогда авторы комментариев к телерепортажу и подвергли сомнению слова о соблюдении ее прав в Чечне.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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