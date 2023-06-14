Адвокаты потеряли связь с Селимой Исмаиловой

Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Она заявляла представителям немецких властей о насилии в семье, но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню, после чего часто избивал девушку и угрожал убить, сообщила 12 июня правозащитная группа "Марем". "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14 — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", - отмечается в сообщении.

Селиму Исмаилову, согласно постановлению о приводе подозреваемой, должны были доставить в отделение МВД по Ачхой-Мартановскому району. Однако адвокаты не могут найти ее: сотрудники заявляют, что девушка к ним не поступала, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

Информацию подтвердила представитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова. "Связь с ней пропала, ее не смогли найти в отделе, куда должны были доставить по уголовному делу", - привело ее слова издание "Кавказ.Пост".

Мари Давтян, адвокат и руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия в эфире "Живого гвоздя", сообщила сегодня, что адвокаты находятся в Чечне и пытаются выйти с Селимой на связь. Однако 13 июня адвокатов в полицию не пустили.

По ее словам, как правило, связи с девушками, которых семьям после обвинений в семейном насилии удалось вернуть, у правозащитников больше нет. "Это не первый случай, когда возбуждаются уголовные дела по явно надуманным поводам, чтобы просто контролировать и не пускать. Другое дело, что никто потом не знает, что проходит. То есть те девушки, которых все-таки семьи достали назад, с ними ни с кем связи больше нет", - заявила Давтян.

Вместе с тем, она выразила надежду на благоразумие родных Исмаиловой. "Не только российские власти, но и немецкие власти в курсе ситуации", - подчеркнула Давтян.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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