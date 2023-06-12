Чеченские силовики приехали за сбежавшей от семейного насилия девушкой

12 июня 2023, 23:52

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Силовики из Чечни приехали в московский аэропорт, чтобы забрать сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Девушка очень подавлена и опасается, что ее могут вернуть в семью, рассказала адвокат.

"Кавказский узел" писал, что полицейские задержали сегодня в московском аэропорту уроженку Чечни Селиму Исмаилову, сбежавшую от домашнего насилия. По данным правозащитников, ее планируют передать ее чеченским силовикам.

Селима Исмаилова находится в дежурной части, пока неизвестно, когда она улетает, рассказала адвокат Анастасия Тюняева из НПО "Консорциум женских неправительственных объединений". "Приехали оперативные сотрудники правоохранительных органов Чеченской республики. Пока неизвестно, из какого именно аэропорта она улетает, потому что они еще не купили билеты, поэтому у нас еще есть время до утра", - заявила Тюняева в интервью Telegram-каналу "Осторожно, новости".

По ее словам, Селима с утра ждет в аэропорту, ей пришлось вызвать скорую. Адвокат отметила, что Селима испугана. "Она конечно в подавленном состоянии. Она боится и очень боится, что ее передадут туда, потому что она понимает, что там с ней будут жестоко обращаться. Поэтому, конечно напугана", - заявила адвокат на видео.

Она рассказала, что защита намерена обратиться в прокуратуру. "Завтра с утра мы также будем здесь и будем провожать в аэропорт и поедем на прием в Московскую региональную транспортную прокуратуру. Попробуем сделать невозможное, чтобы ее не допустили в самолет не отправили в Чеченскую Республику", - сказала адвокат.

Она отметила, что вероятность того, что Селиму заберут в Грозный "к сожалению, большая". "Мы будем пытаться максимально сообщать на каждом пункте, что это не является законным, что есть угроза жизни, когда она прибудет в Чеченскую республику. "К сожалению, не всегда действует закон как хотелось бы, чтобы он действовал", - подчеркнула Тюняева в интервью, опубликованном в 22.08 мск.

Селима Исмаилова госпитализирована с подозрением на аппендицит, сообщила в 22.40 мск "Сота" со ссылкой на Анастасию Тюняеву. Со ссылкой на юриста Центра защиты пострадавших от семейного насилия Софью Русову "Сота" сообщала, что полиция ранее запретила скорой забрать из аэропорта Исмаилову, говорится в другой публикации Telegram-канала.

По данным на 23.50 мск правозащитная группа "Марем", которая оказывала помощь Исмаиловой, не сообщала о ее госпитализации.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

29 октября пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу, и если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза, в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

"Кавказский узел" писал также, что 20 января 2020 года 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию, обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". В сентябре того же года стало известно, что Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

Аминат Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. В феврале 2020 года Аминат Лорсанова рассказала "Кавказскому узлу", что лишь третья попытка сбежать от "лечения" в Чечне оказалась успешной.

В ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав доклад "трескотней в ООН".

В 2022 году втрое выросло число обращений в Кризисную группу СК SOS с жалобами на преследования в регионах Северного Кавказа, сообщила 22 февраля эта правозащитная организация. В докладе, опубликованном правозащитной организацией, были приведены истории, в частности, жительницы Ингушетии Лейлы Гиреевой, уроженца Дагестана Магомеда Асхабова, вывезенных в Чечню и осужденных там Салеха Магамадова и Исмаила Исаева и Элины Ухмановой.

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