Омбудсмен Чечни демонстративно отверг замечания ООН о нарушении прав человека

08 ноября 2022, 03:34

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Власти Чечни давно не воспринимают замечания Комитета по правам человека ООН всерьез, обозначенные в нем проблемы с правами человека созданы искусственно, заявил омбудсмен республики Мансур Солтаев.

Как писал "Кавказский узел", Комитет по правам человека ООН 4 ноября указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив случаи преследования братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. В замечаниях к докладу по правам человека, предоставленному Россией, Комитет также призвал власти страны отменить законы о дискредитации армии и фейках.

На замечания Комитета по правам человека ООН по поводу нарушения прав человека на Северном Кавказе отреагировал уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев. 7 ноября он написал в своем Telegram-канале, что "Комитет ООН по правам человека не забыл упомянуть и Чеченскую республику".

"Замечания КПЧ нами уже давно не воспринимаются всерьез. Своими заявлениями они уничтожают последние остатки доверия к международным организациям", - написал Солтаев.

Уполномоченный по правам человека назвал "проблемы в Чеченской республике в области прав человека" искусственно созданными. "Мы готовы защищать свои национальные, культурные и исторические традиции, которые кому-то сильно мешают. Нечистые силы стремятся подорвать устои традиционных обществ, в частности чеченского общества. А технологии для такой разрушительной работы давно изобретены. Поэтому трескотня в ООН - есть очередная попытка распространить эти технологии", - резюмировал Солтаев.

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