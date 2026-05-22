×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:20, 22 мая 2026

Агрессивный поборник “женской нравственности” попал под суд в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Веденского района Чечни избил пришедшего с супругой на стадион мужчину, заявив, что женщина не должна находиться в публичных местах. Попав в полицию, он также ударил силовика. 

Дело против Акрамана Эльмурзаева, обвиняемого в побоях и применении насилия к правоохранителю (статьи 116 и часть 1 статьи 318 УК РФ), поступило на рассмотрение в Веденский районный суд Чечни. 

Побоям подвергся другой житель Веденского района, которого Эльмурзаев встретил вечером 17 апреля на стадионе. Мужчина был с женой, супруги вместе занимались бегом. Акраман Эльмурзаев выдвинул незнакомцу претензию, заявив, что тот “не должен допускать нахождения своей супруги в местах присутствия чужих мужчин”, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы суда, на которое обратила внимание “Медиазона”*. 

Мужчина пытался избежать конфликта, но Эльмурзаев ударил его по лицу. Пострадавший обратился в полицию. На следующий день, 18 апреля, Эльмурзаев был вызван в отдел полиции, там же находился и пострадавший “гражданин Х.”. 

В кабинете замначальника отдела, где сотрудник полиции собирался провести “профилактическую беседу”, Акраман Эльмурзаев “продолжал проявлять агрессию” как к потерпевшему, так и к силовику. “После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции один удар кулаком правой руки в височную область слева”, – проинформировала пресс-служба суда. 

Обвиняемый сейчас находится под арестом. Согласно данным базы проверки контрагентов, в 2022 году Акраман Мурзаев возглавлял московскую строительную фирму “МРХ Строй”, основанную гражданином Турции.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2025 года помощник Рамзана Кадырова Амир Сугаипов пообещал проводить "разъяснительные беседы" с девушками, которые не покрывают волосы, а также с их родителями. Летом того же года в Грозном по требованию властей были закрыты четыре магазина женской одежды, чью рекламу в соцсетях власти сочли неподобающей. 

В 2017 году на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок без платков или в "неподобающей одежде", иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, но продолжил действовать в закрытом режиме, говорится в справке "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
05:33, 22 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:34, 22 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
21:39, 21 мая 2026
Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте
Все события дня
Новости
Станислав Дмитриевский. Фото с личной страницы Станислава Дмитриевского в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:03, 22 мая 2026
Участник правозащитных миссий в Чечне объявлен иноагентом
Подтопление в Шалинском районе Чечни. Фото: https://gtrkvainah.ru/v-shalinskom-rajone-iz-za-v-rezultate-obilnyh-dozhdej-podtopleny-domovladeniya/
17:55, 19 мая 2026
Дома и дороги подтоплены в Чечне после обильных осадков
Дома в селе Новый Беной Гудермесского района для жертв наводнения. Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/6570
02:30, 19 мая 2026
Быстрое расселение подтопленцев в Чечне породило сомнения в качестве новых домов
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
Белкиса Минцаева. Скриншот фото https://novosibirsk.flamp.ru/firm/ehtazhi_centr_nedvizhimosti_i_ipoteki-141266769847176/otzyv-8782135
03:46, 15 мая 2026
Силовики в Чечне удерживают Белкису Минцаеву второй месяц
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше