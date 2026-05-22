Агрессивный поборник “женской нравственности” попал под суд в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Веденского района Чечни избил пришедшего с супругой на стадион мужчину, заявив, что женщина не должна находиться в публичных местах. Попав в полицию, он также ударил силовика.

Дело против Акрамана Эльмурзаева, обвиняемого в побоях и применении насилия к правоохранителю (статьи 116 и часть 1 статьи 318 УК РФ), поступило на рассмотрение в Веденский районный суд Чечни.

Побоям подвергся другой житель Веденского района, которого Эльмурзаев встретил вечером 17 апреля на стадионе. Мужчина был с женой, супруги вместе занимались бегом. Акраман Эльмурзаев выдвинул незнакомцу претензию, заявив, что тот “не должен допускать нахождения своей супруги в местах присутствия чужих мужчин”, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы суда, на которое обратила внимание “Медиазона”*.

Мужчина пытался избежать конфликта, но Эльмурзаев ударил его по лицу. Пострадавший обратился в полицию. На следующий день, 18 апреля, Эльмурзаев был вызван в отдел полиции, там же находился и пострадавший “гражданин Х.”.

В кабинете замначальника отдела, где сотрудник полиции собирался провести “профилактическую беседу”, Акраман Эльмурзаев “продолжал проявлять агрессию” как к потерпевшему, так и к силовику. “После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции один удар кулаком правой руки в височную область слева”, – проинформировала пресс-служба суда.

Обвиняемый сейчас находится под арестом. Согласно данным базы проверки контрагентов, в 2022 году Акраман Мурзаев возглавлял московскую строительную фирму “МРХ Строй”, основанную гражданином Турции.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2025 года помощник Рамзана Кадырова Амир Сугаипов пообещал проводить "разъяснительные беседы" с девушками, которые не покрывают волосы, а также с их родителями. Летом того же года в Грозном по требованию властей были закрыты четыре магазина женской одежды, чью рекламу в соцсетях власти сочли неподобающей.

В 2017 году на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок без платков или в "неподобающей одежде", иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, но продолжил действовать в закрытом режиме, говорится в справке "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.