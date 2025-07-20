Власти Чечни предъявили владельцам магазинов женской одежды претензии из-за рекламы

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В Грозном по требованию властей закрыты четыре магазина женской одежды из-за неподобающей рекламы в соцсетях. Власти пообещали открыть их, если владельцы удалят недостойные публикации, и призвали предпринимательниц не переходить рамки дозволенного.

Несколько магазинов женской одежды были закрыты в Грозном из-за неподобающего контента в соцсетях.

Сделано это было после того, как эти четыре магазина лично посетил помощник главы Чечни, заместитель руководителя секретариата главы республики и куратор молодежи республики Амир Сугаипов. Перед этим он посмотрел упомянутую рекламу магазинов в соцсетях и заявил, что претензий к самой одежде нет, они есть к форме ее демонстрации, пишет 19 июля "Чечня сегодня".

По словам Сугаипова, в роликах не рекламируется одежда. "Они сначала показывают модель спереди, затем сбоку, а потом идет замедленная съемка со спины, как она идет. Мы заставим их убрать такую рекламу из соцсетей", - приводит его слова издание.

19 июля владельцев магазинов женской одежды пригласили на разъяснительную беседу "по вопросам допустимого поведения в сфере торговли и публикаций в социальных сетях". Сугаипов заявил присутствующим о необходимости соблюдать нормы морали и традиций в своей деятельности. Он подчеркнул, что никто не пытается мешать бизнесу, хотят лишь сохранить духовные и культурные ценности чеченского народа. "Нельзя демонстрировать недостойное поведение в интернете. Все это навсегда остается в сети, и в дальнейшем ложится тенью на имя вашей семьи", - заявил помощник Кадырова.

Он пообещал, что закрытые магазины вновь будут открыты, их владельцам сделано официальное предупреждение и в случае повторных нарушений будут приняты более жесткие меры. Сугаипов призвал владельцев магазинов удалить все "недостойные публикации". "Нас не устраивает, когда на видео видна не одежда, а демонстрация тела. Это не имеет отношения ни к предпринимательству, ни к рекламе. Мы не против вашего бизнеса, но за рамки дозволенного выходить нельзя", - резюмировал чиновник.

Помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, который также присутствовал на встрече, заявил, что "есть вещи, которые в нашей республике недопустимы". "Мы вас поддержим, поможем, если вы будете вести дело достойно", - сказал он и добавил, что никому не позволено пятнать имя чеченцев. "Кто продолжит такое поведение - работать в Чеченской Республике не будет".

Призвал предпринимателей одуматься и советник главы Чечни, муфтий республики Салах-Хаджи Межиев, который заявил, что "честный труд - великая награда, но если в него добавить харам, он перестает быть благословенным". "Мы хотим, чтобы каждый из вас сберег свою честь, честь своей семьи и народа. Соблюдение шариата, традиций, обычаев - это основа нашей жизни и нашей безопасности", - добавил он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что власти Чечни провели встречу с представительницами салонов красоты и магазинов женской одежды. От представительниц бизнеса в этой сфере также потребовали зарегистрироваться, пригрозив, что в противном случае их заведения закроют. Однако, как выяснилось, на призыв зарегистироваться откликнулись лишь владелицы магазинов, которые торгуют хиджабами. Амир Сугаипов заявил, что установлен крайний срок для отправки данных о представителях модельной индустрии, магазинах женской одежды и салонах красоты.

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