Владельцы салонов красоты проигнорировали призыв властей Чечни к регистрации

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Лишь владелицы магазинов, торгующих хиджабами, откликнулись на призыв зарегистрироваться, Но те, кому было адресовано обращение, его проигнорировали, заявил помощник главы Чечни, установив крайний срок для отправки данных о представителях модельной индустрии, магазинах женской одежды и салонах красоты.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни анонсировали встречу с представительницами салонов красоты и магазинов женской одежды. От представительниц бизнеса в этой сфере также потребовали зарегистрироваться, пригрозив, что в противном случае их заведения за

Обращение к представителям модельной индустрии, владельцам магазинов женской одежды и салонов красоты, проигнорировано именно теми, к кому оно было адресовано заявил помощник главы Чечни, замруководителя секретариата главы ЧР и куратор молодежи республики Амир Сугаипов.

«По указанному номеру связались только те, к чьей работе нет замечаний — женщины, торгующие платками, хиджабами, абайями (мусульманские платья - прим. "Кавказского узла"). А те, к кому и было это обращение, просто промолчали. Такое ощущение, что они не поняли всю серьёзность ситуации», - привело его слова "Грозный информ".

По его словам,у представителей бизнеса в этой сфере есть время до четверга (17 июля), чтобы "исправить ситуацию" Как следует из Instagram*аккаунта Сугаипова, это обращение на чеченском языке было записано вечером 15 июля. "Второй предупредительный. Третьего не будет", - такими словами он сопроводил опубликованное видео.

"Если коротко – мы всех владельцев салонов красоты и магазинов женской одежды «пригласим» на встречу, и там поставим жесткие условия. Все их профили в Инстаграм*, номера телефонов и все остальное будет взято под жесткий контроль, а если кто не согласен, тех закроем. Пряников не обещаем, но кнут будет. Круто", - прокомментировал призывы владельцев бизнеса в сфере красоты и женской одежды к регистрации читатель "Кавказского узла" с ником olen.schinner.

"А дочь главы Чечни, владелицу Модного дома «Фирдаус» на эту встречу пригласили или нет? Или «статусных особ» такое не касается?" - поинтересовался keven.

Айшат Кадырова в 24 года, в октябре 2023 года, получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. 27 февраля она сообщила, что уходит с поста заместителя главы правительства Чечни, так как эта работа больше подходит сильному мужчине. Она намерена заниматься бизнесом, в том числе модным домом Firdaws.

В декабре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть в республике салоны красоты, услуги которых рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде.

"Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки-модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно", - перевело его слова, сказанные на видео, опубликованном в личном Telegram-канале, РИА "Новости".

Как писал "Кавказский узел", масштабная проверка салонов красоты прошла в 2015 году по указанию главы республики. При этом Рамзан Кадыров отметил, что "на качество проводимых косметических операций поступает много жалоб". Проверку проводили специальные комиссии, в которые входили представители Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов. Более 80 оказывающих косметологические услуги заведений в Чечне нарушают санитарные нормы, сообщила местная прокуратура по итогам масштабной проверки. В отношении владельцев и работников салонов возбуждено около 100 административных дел.

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