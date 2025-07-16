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22:31, 16 июля 2025

Владельцы салонов красоты проигнорировали призыв властей Чечни к регистрации

Кабинет косметолога. Скриншот фото с сайта https://mebelsalona.ru/gallery/gid/96

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишь владелицы магазинов, торгующих хиджабами, откликнулись на призыв зарегистрироваться, Но те, кому было адресовано обращение, его проигнорировали, заявил помощник главы Чечни, установив крайний срок для отправки данных о представителях модельной индустрии, магазинах женской одежды и салонах красоты.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни анонсировали встречу с представительницами салонов красоты и магазинов женской одежды. От представительниц бизнеса в этой сфере также потребовали зарегистрироваться, пригрозив, что в противном случае их заведения за

Обращение к представителям модельной индустрии, владельцам магазинов женской одежды и салонов красоты, проигнорировано именно теми, к кому оно было адресовано заявил помощник главы Чечни, замруководителя секретариата главы ЧР и куратор молодежи республики Амир Сугаипов.

«По указанному номеру связались только те, к чьей работе нет замечаний — женщины, торгующие платками, хиджабами, абайями (мусульманские платья - прим. "Кавказского узла"). А те, к кому и было это обращение, просто промолчали. Такое ощущение, что они не поняли всю серьёзность ситуации», - привело его слова "Грозный информ".

По его словам,у представителей бизнеса в этой сфере есть время до четверга (17 июля), чтобы "исправить ситуацию" Как следует из Instagram*аккаунта Сугаипова, это обращение на чеченском языке было записано вечером 15 июля. "Второй предупредительный. Третьего не будет", - такими словами он сопроводил опубликованное  видео.

"Если коротко – мы всех владельцев салонов красоты и магазинов женской одежды «пригласим» на встречу, и там поставим жесткие условия. Все их профили в Инстаграм*, номера телефонов и все остальное будет взято под жесткий контроль, а если кто не согласен, тех закроем. Пряников не обещаем, но кнут будет. Круто", - прокомментировал призывы владельцев бизнеса в сфере красоты и женской одежды к регистрации читатель "Кавказского узла" с ником olen.schinner.

"А дочь главы Чечни, владелицу Модного дома «Фирдаус» на эту встречу пригласили или нет? Или «статусных особ» такое не касается?" - поинтересовался  keven.

Айшат Кадырова в 24 года, в октябре 2023 года, получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. 27 февраля она сообщила, что уходит с поста заместителя главы правительства Чечни, так как эта работа больше подходит сильному мужчине. Она намерена заниматься бизнесом, в том числе модным домом Firdaws.

В декабре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть в республике салоны красоты, услуги которых рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде.

"Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки-модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно", -  перевело его слова, сказанные на видео, опубликованном в личном Telegram-канале, РИА "Новости". 

Как писал "Кавказский узел", масштабная проверка салонов красоты прошла в 2015 году по указанию главы республики. При этом Рамзан Кадыров отметил, что "на качество проводимых косметических операций поступает много жалоб". Проверку проводили специальные комиссии, в которые входили представители Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов. Более 80 оказывающих косметологические услуги заведений в Чечне нарушают санитарные нормы, сообщила местная прокуратура по итогам масштабной проверки. В отношении владельцев и работников салонов возбуждено около 100 административных дел.

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Автор: "Кавказский узел"

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