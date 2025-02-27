Айшат Кадырова покинула пост вице-премьера Чечни

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Дочь Рамзана Кадырова Айшат сообщила, что уходит с поста заместителя главы правительства Чечни, так как эта работа больше подходит сильному мужчине. Она намерена заниматься бизнесом, в том числе модным домом Firdaws.

Как писал "Кавказский узел", Айшат Кадырова в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку.

Айшат Кадырова на своей странице в Instagram* сообщила, что приняла решение покинуть должность замглавы правительства Чечни.

"Направление соцблока играет важную роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше походит для сильного мужчины", - заявила она.

По ее словам, она намерена заниматься бизнес-проектами, в том числе модным домом Firdaws.

"Уверена, что через эту деятельность смогу принести больше пользы, чем занимаясь политикой", – сказала Айшат Кадырова.

Напомним, в марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни, а 8 октября 2021 года Айшат Кадырова возглавила министерство. 23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями. Указом Владимира Путина Айшат Кадырова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отчеством". В числе оснований для награждения в указе названы заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетняя творческая деятельность.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин (Орешкин Дмитрий Борисович признан иностранным агентом). "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу".

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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