Путин наградил дочь Кадырова "За заслуги перед Отечеством"

04 сентября 2023, 22:26

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Министр культуры Чечни Айшат Кадырова указом Владимира Путина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отчеством". В числе оснований для награждения в указе названы заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетняя творческая деятельность.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни, а 8 октября 2021 года Айшат Кадырова возглавила министерство. 23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями. Айшат Кадырова была и среди группы родственников Рамзана Кадырова и высокопоставленных чиновников, которые в сентябре 2022 года получили медали "100 лет образования Чеченской Республики".

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, сообщил сегодня глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Айшат Кадырова получила награду за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, следует из текста указа президента Российской Федерации № 651 "О награждении государственными наградами Российской Федерации", опубликованном сегодня на портале правовой информации.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта Рамзан Кадыров сообщил о встрече своего сына Ахмата с Путиным, подчеркнув, что эта встреча носила неофициальный характер и что сам он не знает, о чем президент говорил с его сыном. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи "Движение первых", пояснил Рамзан Кадыров и добавил, что Путин лично поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Личная встреча Путина с 17-летним сыном Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировала особый статус главы Чечни среди российских губернаторов и похожа на сигнал того, что власть в Чечне будет передаваться по наследству, рассказали "Кавказскому узлу" хорошо знакомые с реалиями Чечни правозащитники. Сотрудничество Путина с Кадыровым приобрело формат "личной унии", констатировал политолог Евгений Минченко.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу".

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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