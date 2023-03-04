Ахмат Кадыров и Владимир Путин. Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/3410

04 марта 2023, 17:12

Кадыров похвалился личной встречей сына с Путиным

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Президент России лично встретился с сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым, похвалился сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал инициативу назначить 16-летнего Ахмата Кадырова председателем реготделения движения детей и молодежи. Кравцов пообещал оказывать сыну главы Чечни всестороннюю поддержку.

О встрече своего сына Ахмата с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем телеграм-канале. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи «Движение первых», пояснил он. "Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодёжной политике в регионе", - написал Кадыров.

В конце встречи Владимир Путин поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием, отметил глава Чечни. Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном", - написал он.

Напомним, на Северном Кавказе сохраняются традиции ранних брачных отношений. Хотя, согласно Семейному кодексу, брачный возраст начинается с 18 лет, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить местным жителям вступать в брак с 16 лет. Самый низкий брачный возраст - 14 лет - установлен в Чечне и Адыгее, рассказали в октябре 2019 года юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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04 марта 2023, 16:13

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