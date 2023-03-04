Кадыров похвалился личной встречей сына с Путиным

04 марта 2023, 17:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президент России лично встретился с сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым, похвалился сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал инициативу назначить 16-летнего Ахмата Кадырова председателем реготделения движения детей и молодежи. Кравцов пообещал оказывать сыну главы Чечни всестороннюю поддержку.

О встрече своего сына Ахмата с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем телеграм-канале. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи «Движение первых», пояснил он. "Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодёжной политике в регионе", - написал Кадыров.

В конце встречи Владимир Путин поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием, отметил глава Чечни. Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном", - написал он.

Напомним, на Северном Кавказе сохраняются традиции ранних брачных отношений. Хотя, согласно Семейному кодексу, брачный возраст начинается с 18 лет, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить местным жителям вступать в брак с 16 лет. Самый низкий брачный возраст - 14 лет - установлен в Чечне и Адыгее, рассказали в октябре 2019 года юристы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.