Несовершеннолетний сын Кадырова возглавил движение детей и молодежи в Чечне

15 сентября 2022, 02:41

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Минпросвещения согласовало кандидатуру 16-летнего сына главы Чечни Ахмата Кадырова на пост регионального председателя российского движения детей и молодежи.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал инициативу назначить сына главы Чечни Ахмата Кадырова на пост председателя регионального отделения российского движения детей и молодежи.

На встрече в министерстве с делегацией из Чечни Кравцов пообещал оказывать сыну главы республики всестороннюю поддержку, говорится в репортаже, опубликованном 12 сентября на Youtube*-канале ЧГТРК "Грозный".

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове. Ахмад Кадыров, которого назвали в честь погибшего деда - бывшего президента Чечни Ахмада Кадырова, родился 8 ноября 2005 года, сообщило РИА "Новости".

Напомним, 8 октября 2021 года 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики. В июне она получила орден Кадырова. Министр культуры отмечена высшей наградой республики из-за родственных связей, предположили тогда пользователи Instagram*. Ранее, 25 декабря 2021 года, Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека".

Другая дочь главы Чечни Хутмат Кадырова 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. Ранее, 11 декабря 2020 года, стало известно, что еще одна дочь Кадырова Хадижат была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" тех жителей Чечни, кто недоволен назначениями его родственников.

Подробнее о семейственно-клановой кадровой политики в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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