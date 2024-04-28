Житель Пятигорска осужден за участие в деятельности террористической организации

28 апреля 2024, 06:07

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Суд признал жителя Пятигорска Ю. Майхапара причастным к деятельности батальона "Азов"* и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Приговор жителя Пятигорска вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, в 2023 году житель Пятигорска стал сторонником "Азова"* и планировал совершать преступления от его имени, однако был задержан сотрудниками спецслужб, пишет 27 апреля 1777.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд признал Ю. Майхапара виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Первые два с половиной года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, сообщает "Блокнот-Ставрополь".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил ставропольца Никиту Беликова виновным в участии в деятельности батальона "Азов"* и приговорил к 11 годам лишения свободы.

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