28 апреля 2024, 06:07

Житель Пятигорска осужден за участие в деятельности террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Пятигорска Ю. Майхапара причастным к деятельности батальона "Азов"* и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Приговор жителя Пятигорска вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, в 2023 году житель Пятигорска стал сторонником "Азова"* и планировал совершать преступления от его имени, однако был задержан сотрудниками спецслужб, пишет 27 апреля 1777.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд признал Ю. Майхапара виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Первые два с половиной года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, сообщает "Блокнот-Ставрополь".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил ставропольца Никиту Беликова виновным в участии в деятельности батальона "Азов"* и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ставрополья заподозрен в госизмене", "Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины", "Юристы оценили правовые риски для азербайджанских добровольцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 апреля 2024, 07:01

  • Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

    Юрий Ясыновский из Чертковского района убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 419 военных из Ростовской области.

28 апреля 2024, 05:12

  • Военный из Ейского района погиб на Украине

    В ходе спецоперации на Украине погиб житель поселка Моревка Валерий Кучма, сообщили местные власти. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 365 бойцов из Краснодарского края.

28 апреля 2024, 04:13

28 апреля 2024, 03:14

28 апреля 2024, 02:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи