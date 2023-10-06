06 октября 2023, 19:21

Житель Ставрополя получил длительный срок по делу о терроризме

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Ставрополец Никита Беликов признан участником батальона "Азов"* и приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

По версии следствия и суда Никита Беликов в Ставрополе, записал видеообращение о добровольном вступлении в запрещенную террористическую организацию "Азов"* и отправил запись участнику данной организации. А также сфотографировал и отправил этому же контакту изображения зданий стадиона "Ставрополь Арена" и Ставропольской городской думы, сообщила сегодня пресс-служба суда. 

Беликов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на  11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, указано в Telegram-канале суда.

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* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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